За рулем после 60: ГАИ ужесточает контроль — пожилых водителей ждет обязательный «экзамен» на дороге

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

28 июля 2026, 06:16

Водителям старше 60 лет ужесточили правила: новые требования к медкомиссии и правам

Водителям старше 60 лет ужесточили правила: новые требования к медкомиссии и правам

За рулем после 60: ГАИ ужесточает контроль — пожилых водителей ждет обязательный «экзамен» на дороге

Водителям старше 60 лет ужесточили правила: новые требования к медкомиссии и правам

В России вводятся новые правила для автомобилистов старше 60 лет: теперь медкомиссию придется проходить чаще, а права будут действовать всего два года. Эти меры связаны с ростом числа ДТП и направлены на повышение безопасности на дорогах.

В России вводятся новые правила для автомобилистов старше 60 лет: теперь медкомиссию придется проходить чаще, а права будут действовать всего два года. Эти меры связаны с ростом числа ДТП и направлены на повышение безопасности на дорогах.

В России вводятся новые правила для автомобилистов старше 60 лет - теперь эта категория водителей сталкивается с более строгими требованиями к здоровью и срокам действия прав. Причина изменений - рост ДТП с участие таких водителей, что заставляет пересмотреть подход к безопасности на дорогах.

Главное новшество - обязательное прохождение врачебной комиссии каждые два года вместо прежних десяти. Врачи будут уделять особое внимание памяти, состоянию здоровья и когнитивным функциям, поскольку именно эти показатели чаще всего могут стать причиной возникновения сложностей при вождении. Кроме того, водительские права для граждан 60+ теперь выдаются только на два года, после чего необходимо подтвердить возможность безопасного управления автомобилем.

Власти также рассматривают дополнительные меры, включая установку специальных скоростных ограничений для возрастных водителей. По данным МВД, за последние семь лет количество ДТП с участием водителей старше 60 лет увеличилось на четверть, что стало весомым аргументом для ужесточения контроля. Представители ведомства отмечают: цель изменений - не запрещать пожилым людям садиться за руль, а своевременно выявлять проблемы со здоровьем.

Эксперты отмечают, что новые правила могут быть введены и для других возрастных групп, ведь регулярная проверка здоровья водителей - эффективный способ снизить аварийность. В то же время юристы и правозащитники обсуждают этику и законность ограничений, указывая на необходимость баланса между безопасностью и правами граждан.

Интересно, что в других странах Европы и Азии уже давно соблюдаются подобные нормы. Важно помнить: изменения направлены на безопасность всех участников дорожного движения. Кстати, опытные автомобилисты часто используют приемы для повышения безопасности - например, как в материале, опубликованном ранее на нашем сайте ( подробности о выборе передачи для старта на сложных дорогах ).

Ужесточение правил для водителей старшего возраста может привести к снижению количества аварийных ситуаций и повышению общего уровня безопасности на дорогах. 

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Почему автомобильные поездки часто становятся серьезным испытанием для отношений
Бензин на нуле: как выжить на трассе в условиях топливного кризиса
Scania выпустила электрогрузовик с двухрядной кабиной для спецслужб
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Омск Махачкала Новороссийск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться