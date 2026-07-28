За рулем после 60: ГАИ ужесточает контроль — пожилых водителей ждет обязательный «экзамен» на дороге

Водителям старше 60 лет ужесточили правила: новые требования к медкомиссии и правам

В России вводятся новые правила для автомобилистов старше 60 лет: теперь медкомиссию придется проходить чаще, а права будут действовать всего два года. Эти меры связаны с ростом числа ДТП и направлены на повышение безопасности на дорогах.

В России вводятся новые правила для автомобилистов старше 60 лет: теперь медкомиссию придется проходить чаще, а права будут действовать всего два года. Эти меры связаны с ростом числа ДТП и направлены на повышение безопасности на дорогах.

В России вводятся новые правила для автомобилистов старше 60 лет - теперь эта категория водителей сталкивается с более строгими требованиями к здоровью и срокам действия прав. Причина изменений - рост ДТП с участие таких водителей, что заставляет пересмотреть подход к безопасности на дорогах.

Главное новшество - обязательное прохождение врачебной комиссии каждые два года вместо прежних десяти. Врачи будут уделять особое внимание памяти, состоянию здоровья и когнитивным функциям, поскольку именно эти показатели чаще всего могут стать причиной возникновения сложностей при вождении. Кроме того, водительские права для граждан 60+ теперь выдаются только на два года, после чего необходимо подтвердить возможность безопасного управления автомобилем.

Власти также рассматривают дополнительные меры, включая установку специальных скоростных ограничений для возрастных водителей. По данным МВД, за последние семь лет количество ДТП с участием водителей старше 60 лет увеличилось на четверть, что стало весомым аргументом для ужесточения контроля. Представители ведомства отмечают: цель изменений - не запрещать пожилым людям садиться за руль, а своевременно выявлять проблемы со здоровьем.

Эксперты отмечают, что новые правила могут быть введены и для других возрастных групп, ведь регулярная проверка здоровья водителей - эффективный способ снизить аварийность. В то же время юристы и правозащитники обсуждают этику и законность ограничений, указывая на необходимость баланса между безопасностью и правами граждан.

Интересно, что в других странах Европы и Азии уже давно соблюдаются подобные нормы. Важно помнить: изменения направлены на безопасность всех участников дорожного движения. Кстати, опытные автомобилисты часто используют приемы для повышения безопасности - например, как в материале, опубликованном ранее на нашем сайте ( подробности о выборе передачи для старта на сложных дорогах ).

Ужесточение правил для водителей старшего возраста может привести к снижению количества аварийных ситуаций и повышению общего уровня безопасности на дорогах.