Бумажные документы больше не нужны? Как изменится проверка на дорогах

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

15 декабря 2025, 08:09

Водителям в России разрешат показывать права и СТС с экрана смартфона

Водителям в России разрешат показывать права и СТС с экрана смартфона

Бумажные документы больше не нужны? Как изменится проверка на дорогах

Водителям в России разрешат показывать права и СТС с экрана смартфона

Водителей ждут большие перемены. Документы можно будет показать с телефона. Это упростит жизнь автомобилистам. Но есть и некоторые нюансы. Эксперты поделились своим мнением.

Водителей ждут большие перемены. Документы можно будет показать с телефона. Это упростит жизнь автомобилистам. Но есть и некоторые нюансы. Эксперты поделились своим мнением.

Российских автомобилистов в скором времени могут освободить от обязанности постоянно возить с собой бумажные водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС). На портале regulation.gov.ru появился проект поправок в Правила дорожного движения, который легализует предъявление этих документов в электронном виде прямо с экрана смартфона или другого гаджета.

Как сообщает «Российская Газета», эта инициатива призвана узаконить практику, которая уже тестируется в рамках эксперимента. Сейчас водители могут сгенерировать QR-код на права и СТС в приложении «Госуслуги Авто», но это не отменяет требования иметь при себе оригиналы. Если поправки примут, цифровые версии документов будут полностью приравнены к их физическим аналогам, как это уже давно сделано для полисов ОСАГО. Предъявление документов через «многофункциональный сервис обмена информацией», под которым подразумеваются портал «Госуслуги» и связанные с ним приложения, станет официальным способом взаимодействия с инспектором ГИБДД.

Мнения экспертов по поводу нововведения разделились, хотя большинство поддерживает идею. Сторонники цифровизации указывают на очевидные плюсы. Например, это поможет избежать множества конфликтных ситуаций на дороге. Ведь за забытые дома права положен штраф в 500 рублей, а отсутствие СТС и вовсе грозит эвакуацией автомобиля на штрафстоянку. Специалисты отмечают, что для проверки электронных документов инспектору даже не потребуется постоянный доступ в интернет, так как данные могут кэшироваться в приложении и обновляться при появлении сети.

Однако есть и определенные риски. Некоторые эксперты, в частности главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, выражают опасения. Что делать, если смартфон разрядился, завис или просто сломался в самый неподходящий момент? В такой ситуации единственным способом подтвердить свою личность остается паспорт, который далеко не все водители возят с собой. Технические сбои в системе тоже нельзя исключать, и это может создать серьезные проблемы для автомобилистов.

В то же время юристы видят в переходе на «цифру» большой потенциал для борьбы с мошенничеством. Адвокат Сергей Радько пояснил, что проверка документов по QR-коду позволяет инспектору мгновенно получить доступ к актуальной информации из базы данных. Это исключает возможность использования поддельных или купленных на чужое имя прав, ведь иногда даже опытный сотрудник не может на глаз определить подлинность бумажного документа. Таким образом, нововведение не только упростит жизнь добросовестным водителям, но и повысит безопасность на дорогах.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Китайский BAW 212 бросает вызов УАЗу: первый тест рамного внедорожника в РФ
Xiaomi YU7: новый китайский электрокроссовер готов потеснить Tesla Model Y
Kia Seltos второго поколения: что изменилось в популярном кроссовере
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D
Geely Vision и еще 105 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Курган Московская область Пятигорск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться