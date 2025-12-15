Бумажные документы больше не нужны? Как изменится проверка на дорогах

Водителям в России разрешат показывать права и СТС с экрана смартфона

Водителей ждут большие перемены. Документы можно будет показать с телефона. Это упростит жизнь автомобилистам. Но есть и некоторые нюансы. Эксперты поделились своим мнением.

Российских автомобилистов в скором времени могут освободить от обязанности постоянно возить с собой бумажные водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС). На портале regulation.gov.ru появился проект поправок в Правила дорожного движения, который легализует предъявление этих документов в электронном виде прямо с экрана смартфона или другого гаджета.

Как сообщает «Российская Газета», эта инициатива призвана узаконить практику, которая уже тестируется в рамках эксперимента. Сейчас водители могут сгенерировать QR-код на права и СТС в приложении «Госуслуги Авто», но это не отменяет требования иметь при себе оригиналы. Если поправки примут, цифровые версии документов будут полностью приравнены к их физическим аналогам, как это уже давно сделано для полисов ОСАГО. Предъявление документов через «многофункциональный сервис обмена информацией», под которым подразумеваются портал «Госуслуги» и связанные с ним приложения, станет официальным способом взаимодействия с инспектором ГИБДД.

Мнения экспертов по поводу нововведения разделились, хотя большинство поддерживает идею. Сторонники цифровизации указывают на очевидные плюсы. Например, это поможет избежать множества конфликтных ситуаций на дороге. Ведь за забытые дома права положен штраф в 500 рублей, а отсутствие СТС и вовсе грозит эвакуацией автомобиля на штрафстоянку. Специалисты отмечают, что для проверки электронных документов инспектору даже не потребуется постоянный доступ в интернет, так как данные могут кэшироваться в приложении и обновляться при появлении сети.

Однако есть и определенные риски. Некоторые эксперты, в частности главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, выражают опасения. Что делать, если смартфон разрядился, завис или просто сломался в самый неподходящий момент? В такой ситуации единственным способом подтвердить свою личность остается паспорт, который далеко не все водители возят с собой. Технические сбои в системе тоже нельзя исключать, и это может создать серьезные проблемы для автомобилистов.

В то же время юристы видят в переходе на «цифру» большой потенциал для борьбы с мошенничеством. Адвокат Сергей Радько пояснил, что проверка документов по QR-коду позволяет инспектору мгновенно получить доступ к актуальной информации из базы данных. Это исключает возможность использования поддельных или купленных на чужое имя прав, ведь иногда даже опытный сотрудник не может на глаз определить подлинность бумажного документа. Таким образом, нововведение не только упростит жизнь добросовестным водителям, но и повысит безопасность на дорогах.