Водителям в США придется самим заправлять свои автомобили: они в шоке
Фото: pinterest.ru
Некоторым водителям нравится запах бензина, но есть и те, кто категорически не хочет «иметь дело с дело с отвратительной старой заправочной форсункой, которую в тот день трогали 50 человек». А многие, дожив до преклонных лет, никогда в жизни не заправляли автомобиль самостоятельно, не знают, как это делать, и не собираются напрягаться под конец жизни. По всей видимости, многие жители Орегона никогда не выезжали не только за пределы США, но и за пределы своего штата.
Проблема с самостоятельной заправкой автомобиля встала настолько остро, что компания PIXO Group, специализирующаяся на учебных симуляторах виртуальной реальности, выпустила специальную программу Virtual Reality Gas Pump Training. Она обучает самостоятельно заправлять автомобиль и предлагает отработать целый ряд сценариев, которые могут возникнуть на АЗС. Например, что делать, если прольется бензин, или как заправлять автомобиль с детьми, или как отбиться шлангом от грабителей.
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