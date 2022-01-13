13 января 2022, 09:33
Водителю Toyota Corolla оказалось достаточно трех колес (видео)
Поездка по зимней заснеженной дороге может потребовать от водителя максимальной концентрации и большого мастерства. Колеса автомобиля должны быть обязательно обуты в зимнюю резину, лучше – шипованную. Но владелец этой Toyota Corolla доказал, что для езды по снегу не нужны даже четыре колеса.
Дарья Климова Фото: ViralHog
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Совершенно непонятно, при каких обстоятельствах Toyota Corolla лишилась четвертого колеса. Возможно, автомобиль попал в аварию, или у него полностью спустило колесо, и водитель решил, что разумнее будет вовсе его снять (хотя разумнее было бы вызвать эвакуатор). В любом случае, надежность японских автомобилей по-прежнему не вызывает сомнений.
Упомянутые модели: Toyota Corolla (от 891 000 Р)
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