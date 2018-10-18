18 октября 2018, 15:55
Водородные автомобили очистят воздух Лондона
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Водородный кроссовер Hyundai Nexo станет в Лондоне главным героем нового экологического проекта. За час автомобиль сможет прогонять через свои фильтры и очищать от вредных примесей почти 27 килограмм воздуха.
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Hyundai Nexo оснащен силовой установкой, в состав которой входит электромотор мощностью 154 л.с. (395 Нм), тяговая аккумуляторная батарея и блок водородных топливных элементов. Запас хода автомобиля составляет порядка 600 км. Улучшить экологию кроссовер сможет благодаря трехступенчатой системе фильтрации, через которую воздух с лондонских улиц будет проходить перед тем, как поступить в систему охлаждения топливных ячеек. В процессе очистки из загрязненного воздуха удаляется до 99,9% вредных примесей – оксидов азота и твердых частиц.
За один час Nexo сможет очистить 26,9 кг воздуха. Столько же требуется для часа дыхания 42 людям. Ученые подсчитали, что 10 000 водородных кроссоверов смогут в будущем очищать воздух настолько же эффективно, как 600 000 высаженных деревьев.
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