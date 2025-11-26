Будущее FCEV под вопросом – быстрый прогресс или очередное разочарование?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

26 ноября 2025, 20:09

Водородные автомобили: почему заправка за 5 минут не гарантирует успеха

Водородные автомобили: почему заправка за 5 минут не гарантирует успеха

Будущее FCEV под вопросом – быстрый прогресс или очередное разочарование?

Водородные автомобили: почему заправка за 5 минут не гарантирует успеха

Водородные авто обещают революцию, но реальность пока не спешит за мечтами. Почему индустрия снова и снова ждет прорыва? Каковы реальные перспективы FCEV? Узнайте, что мешает водородным технологиям занять свое место на дорогах.

Водородные авто обещают революцию, но реальность пока не спешит за мечтами. Почему индустрия снова и снова ждет прорыва? Каковы реальные перспективы FCEV? Узнайте, что мешает водородным технологиям занять свое место на дорогах.

Водородные автомобили уже не первый год считаются чуть ли не спасением для автопрома. Их часто называют технологией будущего, которая вот-вот изменит правила игры. Однако, несмотря на все разговоры о мгновенной заправке и экологичности, массового перехода на такие машины так и не произошло. Каждый раз, когда кажется, что водород вот-вот ворвется в повседневную жизнь, что-то идет не так. Производители обещают, что уже совсем скоро все изменится, но время идет, а ситуация остается прежней.

Главное преимущество водородных авто – быстрая заправка. Всего пять минут – и бак полон, можно ехать дальше. На фоне электромобилей, которые требуют долгой подзарядки, это выглядит как серьезный плюс. Но на практике все не так радужно. Станций для заправки водородом катастрофически мало, особенно за пределами крупных городов. Даже в странах, где активно поддерживают экологичные технологии, инфраструктура развивается медленно. Водителю приходится заранее планировать маршрут, чтобы не остаться без топлива посреди дороги.

Еще одна проблема – высокая стоимость производства и обслуживания таких машин. Водородные топливные элементы сложны в изготовлении, а сами автомобили стоят дороже привычных бензиновых и даже электрических моделей. К тому же, пока не решен вопрос с безопасностью хранения и транспортировки водорода. Это легковоспламеняющийся газ, требующий особых условий, что увеличивает расходы и риски.

Автоконцерны продолжают вкладывать средства в разработку FCEV, но массового спроса пока не видно. Большинство покупателей предпочитает проверенные решения – гибриды или электромобили. Водородные машины остаются нишевым продуктом, доступным лишь энтузиастам и корпоративным клиентам. Как пишет autoevolution, несмотря на все усилия, водород по-прежнему остается технологией, которая обещает многое, но пока не может выполнить свои обещания.

Возможно, в ближайшие годы ситуация изменится. Если появится больше заправок, а стоимость производства снизится, водородные авто смогут составить конкуренцию электромобилям. Но пока это лишь планы на будущее. Индустрия продолжает ждать, когда водород наконец-то оправдает возложенные на него надежды. А пока водители выбирают более доступные и понятные решения, не спеша менять привычки.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Больше 20 лет прошло, а она как новая: на Урале почти даром отдают идеальную «Шаху»
В Иркутске продают почти новый «Москвич-412» по цене Bеntley
Летающие автомобили: Три проекта, уже стоящие на пороге реальной эксплуатации
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ростов-на-Дону Ульяновск Самара
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться