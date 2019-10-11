11 октября 2019, 00:01
Водородный Hyundai Nexo выдержал краш-тест и не взорвался
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Американский страховой институт дорожной безопасности (IIHS) провел серию краш-тестов с участием Hyundai Nexo на водородных топливных элементах. Кроссовер не только не взорвался, но и удостоился высшей оценки Top Safety Pick +.
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Дело в том, что водород – очень летучий и легко воспламеняющийся газ. Он проникает через минимальные трещины и зазоры. Если при пробое бензобака топливо разливается по поверхности лужей, то водород просто улетучивается. Возникает опасность заполнения водородом замкнутого пространства, например, салона автомобиля. Поэтому краш-тест водородного автомобиля превращается в мероприятие с трудно прогнозируемыми последствиями.
Кроссовер Hyundai Nexo стал первым автомобилем на водородных топливных элементах, который довелось протестировать экспертам IIHS. Более того, ему удалось завоевать высшую награду Top Safety Pick +, а для этого надо не только продемонстрировать крепкий кузов, но и получить хорошие оценки за оптику и работу электронных ассистентов. Nexo хорошо зарекомендовал себя во всех этих категориях.
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