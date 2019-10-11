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11 октября 2019, 00:01

Водородный Hyundai Nexo выдержал краш-тест и не взорвался

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Американский страховой институт дорожной безопасности (IIHS) провел серию краш-тестов с участием Hyundai Nexo на водородных топливных элементах. Кроссовер не только не взорвался, но и удостоился высшей оценки Top Safety Pick +.
Водородный Hyundai Nexo выдержал краш тест и не взорвался

 

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Водородные технологии в автомобилестроении не так быстро завоевывают популярность, как электрические. Виной тому отчасти недоверие покупателей, которые хорошо помнят первые неудачные эксперименты с водородом, взрывы и самовозгорания со времен громкой трагедии с дирижаблем «Гинденбург» 1937 года. Инциденты происходят и в наше время. В июне 2019 года в Норвегии взорвалась водородная заправочная станция. К счастью, никто не погиб, но взрыв был такой силы, что жители в радиусе 28 километров подумали, что началось землетрясение.

Дело в том, что водород – очень летучий и легко воспламеняющийся газ. Он проникает через минимальные трещины и зазоры. Если при пробое бензобака топливо разливается по поверхности лужей, то водород просто улетучивается. Возникает опасность заполнения водородом замкнутого пространства, например, салона автомобиля. Поэтому краш-тест водородного автомобиля превращается в мероприятие с трудно прогнозируемыми последствиями. 

Кроссовер Hyundai Nexo стал первым автомобилем на водородных топливных элементах, который довелось протестировать экспертам IIHS. Более того, ему удалось завоевать высшую награду Top Safety Pick +, а для этого надо не только продемонстрировать крепкий кузов, но и получить хорошие оценки за оптику и работу электронных ассистентов. Nexo хорошо зарекомендовал себя во всех этих категориях.



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Водородный Hyundai Nexo выдержал краш-тест и не взорвался
{{material_124779}}Водородные технологии в автомобилестроении не так быстро завоевывают популярность, как электрические. Виной тому отчасти недоверие покупателей, которые хорошо помнят первые неудачные эксперименты с водородом, взрывы и самовозгорания со времен громкой трагедии с дирижаблем «Гинденбург» 1937 года. Инциденты происходят и в наше время. В июне 2019 года в Норвегии взорвалась водородная заправочная станция. К счастью, никто не погиб, но взрыв был такой силы, что жители в радиусе 28 километров подумали, что началось землетрясение.Дело в том, что водород – очень летучий и легко воспламеняющийся газ. Он проникает через минимальные трещины и зазоры. Если при пробое бензобака топливо разливается по поверхности лужей, то водород просто улетучивается. Возникает опасность заполнения водородом замкнутого пространства, например, салона автомобиля. Поэтому краш-тест водородного автомобиля превращается в мероприятие с трудно прогнозируемыми последствиями. Кроссовер Hyundai Nexo стал первым автомобилем на водородных топливных элементах, который довелось протестировать экспертам IIHS. Более того, ему удалось завоевать высшую награду Top Safety Pick +, а для этого надо не только продемонстрировать крепкий кузов, но и получить хорошие оценки за оптику и работу электронных ассистентов. Nexo хорошо зарекомендовал себя во всех этих категориях.
2019-10-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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