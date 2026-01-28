Что грозит европейским перевозчикам: мало кто знает о сложностях внедрения водородных грузовиков и инфраструктуры

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

28 января 2026, 08:45

Водородный тягач Mercedes-Benz NextGenH2: новый этап для грузового транспорта

Водородный тягач Mercedes-Benz NextGenH2: новый этап для грузового транспорта

Что грозит европейским перевозчикам: мало кто знает о сложностях внедрения водородных грузовиков и инфраструктуры

Водородный тягач Mercedes-Benz NextGenH2: новый этап для грузового транспорта

Mercedes-Benz NextGenH2 — не просто очередной прототип, а реальный шаг к водородному будущему грузоперевозок. Почему этот проект вызывает споры среди экспертов и какие препятствия ждут на пути к массовому внедрению? Разбираемся, что стоит за громкой премьерой и почему вопрос инфраструктуры может стать ключевым.

Mercedes-Benz NextGenH2 — не просто очередной прототип, а реальный шаг к водородному будущему грузоперевозок. Почему этот проект вызывает споры среди экспертов и какие препятствия ждут на пути к массовому внедрению? Разбираемся, что стоит за громкой премьерой и почему вопрос инфраструктуры может стать ключевым.

Внедрение водородных технологий в грузовом транспорте становится не просто модным трендом, а необходимостью для европейского рынка. Mercedes-Benz NextGenH2 — свежий пример того, как крупные автоконцерны ищут альтернативу традиционным дизельным двигателям и даже электробатареям. В условиях, когда экологические требования ужесточаются, а инфраструктура для электромобилей развивается медленно, ставка на водород выглядит логичной, но не лишенной противоречий.

Второе поколение водородного тягача от Daimler Truck — это не просто обновленный прототип, а демонстрация смены стратегического курса компании. С приходом Карин Родстрем на пост генерального директора акценты сместились: теперь в приоритете не только аккумуляторы, но и водород. На профильных форумах и отраслевых мероприятиях она открыто заявляет: строить миллионы зарядных станций для грузовиков в Европе — задача практически невыполнимая. Гораздо рациональнее, по ее мнению, создать сеть из двух тысяч водородных заправок, что позволит быстрее и дешевле обеспечить потребности рынка.

Технические особенности и возможности NextGenH2

Главная инновация нового тягача — использование жидкого водорода (LH2). Два криогенных бака по 42,5 кг обеспечивают запас хода свыше 1000 километров. Это серьезное преимущество перед электромобилями, которые пока не могут похвастаться такой дальностью без подзарядки. К тому же, заправка занимает всего 10–15 минут, что сопоставимо с привычными дизельными грузовиками.

В конструкции NextGenH2 объединились лучшие решения от экспериментального GenH2 и серийного eActros 600. Здесь и топливные элементы cellcentric мощностью 2х150 кВт, и буферная батарея на 101 кВтч, и современная аэродинамическая кабина ProCabin. Электрический ведущий мост с интегрированным мотором на 370 кВт и продуманная электроника делают этот тягач не только экологичным, но и технологически продвинутым. Колесная база 4000 мм позволяет использовать его с любыми стандартными полуприцепами, а в кабине предусмотрены две спальные полки и датчики утечки водорода — для безопасности водителя даже при ночевке в закрытых помещениях.

фото: Daimler Trucks

Планы по запуску и реальные вызовы

Mercedes-Benz планирует выпустить первую пилотную партию из 100 водородных тягачей уже к концу года. Эти машины отправятся в реальные перевозки, чтобы проверить технологию в условиях эксплуатации и подготовиться к массовому производству, которое намечено на начало 2030-х годов. Однако на пути к водородному будущему есть серьезные препятствия.

Сегодня в Европе работает чуть более 300 водородных заправок, из которых 115 — в Германии. Но все они рассчитаны на газообразный водород, сжатый под давлением 350 или 700 бар. Для жидкого водорода необходима криогенная инфраструктура с температурами до –253°C, а такие станции пока существуют только в промышленности или для нужд космической отрасли. В порту Роттердама есть доступ к жидкому водороду, но он не предназначен для транспорта. Вопрос, где именно будут заправлять пилотную сотню новых тягачей, остается открытым и вызывает немало вопросов у экспертов.

Водород: решение или новая головная боль?

С одной стороны, водородные грузовики обещают революцию в сфере перевозок: дальность хода, быстрая заправка, снижение выбросов. С другой — отсутствие инфраструктуры и высокая стоимость криогенных станций могут затормозить развитие направления на годы. Пока европейские власти не готовы инвестировать в массовое строительство LH2-заправок, а автопроизводители вынуждены искать компромиссы и временные решения.

В итоге Mercedes-Benz NextGenH2 становится символом не только технологического прогресса, но и новых вызовов для отрасли. Вопрос не только в том, насколько хорош сам тягач, но и в том, сможет ли рынок быстро адаптироваться к новым требованиям. В ближайшие годы именно инфраструктура, а не технологии, определит, насколько водородные грузовики станут частью повседневной реальности.

Упомянутые марки: Mercedes
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Мерседес

Похожие материалы Мерседес

Кроссовер Tenet T9: старт производства на калужском заводе в 2026 году
Новый Haval Dargo выходит на российский рынок
Voyah Free Sport+ удивил новыми цветами, а Dream сменил стиль интерьера
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D
Geely Vision и еще 105 моделей
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Липецк Самара Ярославль
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться