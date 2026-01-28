Что грозит европейским перевозчикам: мало кто знает о сложностях внедрения водородных грузовиков и инфраструктуры

28 января 2026, 08:45
Водородный тягач Mercedes-Benz NextGenH2: новый этап для грузового транспорта
Mercedes-Benz NextGenH2 — не просто очередной прототип, а реальный шаг к водородному будущему грузоперевозок. Почему этот проект вызывает споры среди экспертов и какие препятствия ждут на пути к массовому внедрению? Разбираемся, что стоит за громкой премьерой и почему вопрос инфраструктуры может стать ключевым.
Внедрение водородных технологий в грузовом транспорте становится не просто модным трендом, а необходимостью для европейского рынка. Mercedes-Benz NextGenH2 — свежий пример того, как крупные автоконцерны ищут альтернативу традиционным дизельным двигателям и даже электробатареям. В условиях, когда экологические требования ужесточаются, а инфраструктура для электромобилей развивается медленно, ставка на водород выглядит логичной, но не лишенной противоречий.
Второе поколение водородного тягача от Daimler Truck — это не просто обновленный прототип, а демонстрация смены стратегического курса компании. С приходом Карин Родстрем на пост генерального директора акценты сместились: теперь в приоритете не только аккумуляторы, но и водород. На профильных форумах и отраслевых мероприятиях она открыто заявляет: строить миллионы зарядных станций для грузовиков в Европе — задача практически невыполнимая. Гораздо рациональнее, по ее мнению, создать сеть из двух тысяч водородных заправок, что позволит быстрее и дешевле обеспечить потребности рынка.
Технические особенности и возможности NextGenH2
Главная инновация нового тягача — использование жидкого водорода (LH2). Два криогенных бака по 42,5 кг обеспечивают запас хода свыше 1000 километров. Это серьезное преимущество перед электромобилями, которые пока не могут похвастаться такой дальностью без подзарядки. К тому же, заправка занимает всего 10–15 минут, что сопоставимо с привычными дизельными грузовиками.
В конструкции NextGenH2 объединились лучшие решения от экспериментального GenH2 и серийного eActros 600. Здесь и топливные элементы cellcentric мощностью 2х150 кВт, и буферная батарея на 101 кВтч, и современная аэродинамическая кабина ProCabin. Электрический ведущий мост с интегрированным мотором на 370 кВт и продуманная электроника делают этот тягач не только экологичным, но и технологически продвинутым. Колесная база 4000 мм позволяет использовать его с любыми стандартными полуприцепами, а в кабине предусмотрены две спальные полки и датчики утечки водорода — для безопасности водителя даже при ночевке в закрытых помещениях.
Планы по запуску и реальные вызовы
Mercedes-Benz планирует выпустить первую пилотную партию из 100 водородных тягачей уже к концу года. Эти машины отправятся в реальные перевозки, чтобы проверить технологию в условиях эксплуатации и подготовиться к массовому производству, которое намечено на начало 2030-х годов. Однако на пути к водородному будущему есть серьезные препятствия.
Сегодня в Европе работает чуть более 300 водородных заправок, из которых 115 — в Германии. Но все они рассчитаны на газообразный водород, сжатый под давлением 350 или 700 бар. Для жидкого водорода необходима криогенная инфраструктура с температурами до –253°C, а такие станции пока существуют только в промышленности или для нужд космической отрасли. В порту Роттердама есть доступ к жидкому водороду, но он не предназначен для транспорта. Вопрос, где именно будут заправлять пилотную сотню новых тягачей, остается открытым и вызывает немало вопросов у экспертов.
Водород: решение или новая головная боль?
С одной стороны, водородные грузовики обещают революцию в сфере перевозок: дальность хода, быстрая заправка, снижение выбросов. С другой — отсутствие инфраструктуры и высокая стоимость криогенных станций могут затормозить развитие направления на годы. Пока европейские власти не готовы инвестировать в массовое строительство LH2-заправок, а автопроизводители вынуждены искать компромиссы и временные решения.
В итоге Mercedes-Benz NextGenH2 становится символом не только технологического прогресса, но и новых вызовов для отрасли. Вопрос не только в том, насколько хорош сам тягач, но и в том, сможет ли рынок быстро адаптироваться к новым требованиям. В ближайшие годы именно инфраструктура, а не технологии, определит, насколько водородные грузовики станут частью повседневной реальности.
