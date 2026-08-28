От VIN‑кода до штрафов: какие автомобильные данные теперь попадут в базы военкоматов

Военкоматы получат расширенный доступ к личным данным призывников

Минобороны готовит новые правила для комиссариатов, существенно расширяющие их возможности по сбору информации о призывниках и их родственников. Изменения затронут многих граждан. Следите за развитием ситуации.

Минобороны готовит новые правила для комиссариатов, существенно расширяющие их возможности по сбору информации о призывниках и их родственников. Изменения затронут многих граждан. Следите за развитием ситуации.

В 2026 году Министерство обороны России инициировало изменения, которые значительно расширяют возможности военных комиссариатов по сбору информации о гражданах, подлежащих призыву. Новый проект приказа, опубликованный на официальном портале нормативных актов, предусматривает бесплатный доступ к широкому спектру персональных данных, необходимых для определения пригодности к военной службе, пишет Мойка78.

Согласно документу, военкоматы смогут официально обращаться в государственные органы, организации и предприятия за сведениями о призывниках. В перечень информации, которую теперь разрешено запрашивать, входят не только стандартные данные - такие как ФИО, дата рождения и пол, - но и более чувствительные сведения. Среди них - информация о дорожно-транспортных происшествиях с участием гражданина, данные о зарегистрированных на него транспортных средствах, документы об образовании, наличии инвалидности или признании недееспособным.

Особое внимание уделено финансовой стороне: военкоматы получат возможность узнавать о наличии банковских счетов, кредитных обязательств и займов. Также в распоряжении ведомства окажутся сведения о процессуальных действиях, связанных с призывником, и фактах привлечения его к уголовной ответственности в качестве подозреваемого или обвиняемого.

Не обошли стороной и медицинские аспекты. Комиссариаты смогут получать информацию о том, состоит ли гражданин на учете по ВИЧ, туберкулезу, алкоголизму, а также по гепатитам B и C. Аналогичные данные разрешено запрашивать и в отношении ближайших родственников - супругов, родителей, детей, братьев и сестер.

Как отмечается в проекте, все эти меры направлены на повышение эффективности отбора и учета призывников, а также на предотвращение попыток уклонения от воинской обязанности. Ведомство подчеркивает, что сбор информации будет осуществляться строго в рамках закона и исключительно для целей военного учета.

Ранее стало известно, что временные ограничения могут коснуться тех, кто не явился в комиссариат в течение 20 дней после получения повестки. Теперь уведомления о необходимости явки будут доступны в личном кабинете на портале Госуслуг, что, по мнению экспертов, повысит прозрачность и оперативность взаимодействия между гражданами и государственными структурами.

Таким образом, нововведения существенно меняют подход к работе военных комиссариатов и затрагивают широкий круг лиц, связанных с призывом. Ожидается, что новые правила вступят в силу в ближайшее время, а их реализация позволит повысить прозрачность и эффективность призывной кампании.