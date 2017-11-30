30 ноября 2017, 09:44

Военная техника морозов не боится

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ, на Крайнем Севере прошла сезонная проверка готовности автомобильной техники к эксплуатации в условиях сверхнизких температур.
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Военная техника морозов не боится

Проверяющие уделили внимание как на работоспособность и качества перевода техники на зимний режим, так и на условия её хранения и содержания.

На арктических островах Котельный и Земля Александры, где построены современные административно-жилищные комплексы «Северный клевер» и «Арктический трилистник», для хранения техники возведены стационарные герметичные боксы. И тот, и другой оснащены системой обогрева и способны выдерживать большие ветровые нагрузки.

Итог военной проверки следующий: хранящаяся в них автомобильная техника может эксплуатироваться в условиях сверхнизких температур.

Справка

Остров Коте́льный — самый большой остров в архипелаге Новосибирских островов, в группе островов Анжу. С запада остров омывается морем Лаптевых. С севера, востока и юга - Восточно-Сибирским морем. Климат арктический, суровый. Снег лежит 9-10 месяцев в году. Рекордный показатель самой низкой температуры -49,9 град. Восстановление военной базы на Котельном началось в сентябре 2013 года. За основу была взята база, которая была заброшена после распада СССР.

Земля Александры — остров архипелага Земля Франца-Иосифа. Административно входит в состав Приморского района Архангельской области России. Бо́льшая часть территории покрыта двумя ледниковыми куполами. На свободной от ледяных куполов территории множество озёр. В 2007 году на острове было начато строительство военной базы «Арктический трилистник». С 2014-го на территории базы дислоцируется подразделение противовоздушной обороны Северного флота России. Строительство завершено в 2016 году.

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Военная техника морозов не боится
Проверяющие уделили внимание как на работоспособность и качества перевода техники на зимний режим, так и на условия её хранения и содержания. На арктических островах Котельный и Земля Александры, где построены современные административно-жилищные комплексы «Северный клевер» и «Арктический трилистник», для хранения техники возведены стационарные герметичные боксы. И тот, и другой оснащены системой обогрева и способны выдерживать большие ветровые нагрузки. Итог военной проверки следующий: хранящаяся в них автомобильная техника может эксплуатироваться в условиях сверхнизких температур.СправкаОстров Коте́льный — самый большой остров в архипелаге Новосибирских островов, в группе островов Анжу. С запада остров омывается морем Лаптевых. С севера, востока и юга - Восточно-Сибирским морем. Климат арктический, суровый. Снег лежит 9-10 месяцев в году. Рекордный показатель самой низкой температуры -49,9 град. Восстановление военной базы на Котельном началось в сентябре 2013 года. За основу была взята база, которая была заброшена после распада СССР.Земля Александры — остров архипелага Земля Франца-Иосифа. Административно входит в состав Приморского района Архангельской области России. Бо́льшая часть территории покрыта двумя ледниковыми куполами. На свободной от ледяных куполов территории множество озёр. В 2007 году на острове было начато строительство военной базы «Арктический трилистник». С 2014-го на территории базы дислоцируется подразделение противовоздушной обороны Северного флота России. Строительство завершено в 2016 году.
2017-11-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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