Военно-морской парад – дело хорошее. Но проезд по КАД сильно ограничат
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В информационном письме говорится о полном перекрытии автомобильного движения на участке от транспортной развязки КАД на пересечении с автодорогой к морскому перегрузочному комплексу «Бронка» до транспортной развязки КАД на пересечении с Приморским шоссе.
И понятно, что будет сделана поблажка для жителей Кронштадта. Пропуск для них оформляется по личным заявкам граждан. Аккредитация проводится через МФЦ района.
Уточняется, что полное перекрытие автомобильной дороги будет производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения. Это означает, что будут установлены временные дорожные знаки и ограждающие элементы. Информация о полном перекрытии КАД будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД. Объезд перекрытого участка КАД будет осуществляться по улично-дорожной сети Санкт-Петербурга.
По информации ООО «Магистраль Северной столицы», в это время с пользователей, оплачивающих проезд транспондером, не будет взиматься плата за маршруты: въезд на ЗСД с Богатырского пр.– съезд с ЗСД на наб. Макарова, въезд на ЗСД с Богатырского пр.– съезд с ЗСД на наб. Екатерингофки, въезд на ЗСД с наб. Макарова - съезд с ЗСД на Богатырский пр., въезд на ЗСД с наб. Макарова - съезд с ЗСД на наб. Екатерингофки, въезд на ЗСД с наб. Екатерингофки – съезд с ЗСД на наб. Макарова, въезд на ЗСД с наб. Екатерингофки – съезд с ЗСД на Богатырский пр.
Все остальные маршруты, в том числе транзитные, включающие участок от развязки с наб. реки Екатерингофки до съезда на Богатырский пр. (и в обратном направлении), будут тарифицироваться в обычном режиме, согласно действующим тарифам.
С тех, кто не имеет транспондеры и привык оплачивать проезд наличными (или банковской картой), не будут брать денежку на въезде на ЗСД и съезде с ЗСД на наб. реки Екатерингофки, а также на въезде на ЗСД и съезде с ЗСД на Богатырский пр.
Будем внимательны.
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