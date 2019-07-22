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22 июля 2019, 21:55

Военно-морской парад – дело хорошее. Но проезд по КАД сильно ограничат

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Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, который пройдет в ближайшее воскресенье, привнесет в жизнь автовладельцев некоторые временные неудобства. Об этом заранее предупреждает Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад»).
Военно морской парад дело хорошее Но проезд по КАД сильно ограничат

В информационном письме говорится  о полном перекрытии автомобильного движения на участке от транспортной развязки КАД на пересечении с автодорогой к морскому перегрузочному комплексу «Бронка» до транспортной развязки КАД на пересечении с Приморским шоссе.

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В период с 7:00 до 17:00 воскресенья (28 июля 2019 года) машины не смогут проехать по участку КАД в районе Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений (дамба) в обоих направлениях.  Правда, будут и исключения и коснутся аккредитованного транспорта, городского пассажирского транспорта, а также транспорта экстренных служб («Скорая помощь», МЧС, МВД, МО, Росгвардии, ФСО и пр.).

И понятно, что будет сделана поблажка для жителей Кронштадта. Пропуск для них оформляется по личным заявкам граждан. Аккредитация проводится через МФЦ района.

Уточняется, что полное перекрытие автомобильной дороги будет производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения. Это означает, что будут установлены временные дорожные знаки и ограждающие элементы. Информация о полном перекрытии КАД будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД. Объезд перекрытого участка КАД будет осуществляться по улично-дорожной сети Санкт-Петербурга. 

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Соответствующие коррективы внесены и в функционирование Западного скоростного диаметра. Поскольку 28 июля 2019 года в дневное время для прохода военных кораблей будет прекращено движение транспортных средств одновременно по Благовещенскому, Дворцовому, Троицкому и Литейному мосту, планируется обеспечить бесплатный проезд автомобилей по центральному участку ЗСД с 10-00 до 13-00 час.

По информации ООО «Магистраль Северной столицы», в это время с пользователей, оплачивающих проезд транспондером, не будет взиматься плата за маршруты: въезд на ЗСД с Богатырского пр.– съезд с ЗСД на наб. Макарова, въезд на ЗСД с Богатырского пр.– съезд с ЗСД на наб. Екатерингофки, въезд на ЗСД с наб. Макарова - съезд с ЗСД на Богатырский пр., въезд на ЗСД с наб. Макарова -  съезд с ЗСД на наб. Екатерингофки, въезд на ЗСД с наб. Екатерингофки – съезд с ЗСД на наб. Макарова,  въезд на ЗСД с наб. Екатерингофки – съезд с ЗСД на Богатырский пр.

Все остальные маршруты, в том числе транзитные, включающие участок от развязки с наб. реки Екатерингофки до съезда на Богатырский пр. (и в обратном направлении), будут тарифицироваться в обычном режиме, согласно действующим тарифам.

С тех, кто не имеет транспондеры и привык оплачивать проезд наличными (или банковской картой), не будут брать денежку на въезде на ЗСД и съезде с ЗСД на наб. реки Екатерингофки, а также на въезде на ЗСД и съезде с ЗСД на Богатырский пр.

Будем внимательны.


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Военно-морской парад – дело хорошее. Но проезд по КАД сильно ограничат
В информационном письме говорится  о полном перекрытии автомобильного движения на участке от транспортной развязки КАД на пересечении с автодорогой к морскому перегрузочному комплексу «Бронка» до транспортной развязки КАД на пересечении с Приморским шоссе.{{material_126629}} В период с 7:00 до 17:00 воскресенья (28 июля 2019 года) машины не смогут проехать по участку КАД в районе Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений (дамба) в обоих направлениях.  Правда, будут и исключения и коснутся аккредитованного транспорта, городского пассажирского транспорта, а также транспорта экстренных служб («Скорая помощь», МЧС, МВД, МО, Росгвардии, ФСО и пр.). И понятно, что будет сделана поблажка для жителей Кронштадта. Пропуск для них оформляется по личным заявкам граждан. Аккредитация проводится через МФЦ района.Уточняется, что полное перекрытие автомобильной дороги будет производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения. Это означает, что будут установлены временные дорожные знаки и ограждающие элементы. Информация о полном перекрытии КАД будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД. Объезд перекрытого участка КАД будет осуществляться по улично-дорожной сети Санкт-Петербурга.  {{material_126399}} Соответствующие коррективы внесены и в функционирование Западного скоростного диаметра. Поскольку 28 июля 2019 года в дневное время для прохода военных кораблей будет прекращено движение транспортных средств одновременно по Благовещенскому, Дворцовому, Троицкому и Литейному мосту, планируется обеспечить бесплатный проезд автомобилей по центральному участку ЗСД с 10-00 до 13-00 час. По информации ООО «Магистраль Северной столицы», в это время с пользователей, оплачивающих проезд транспондером, не будет взиматься плата за маршруты: въезд на ЗСД с Богатырского пр.– съезд с ЗСД на наб. Макарова, въезд на ЗСД с Богатырского пр.– съезд с ЗСД на наб. Екатерингофки, въезд на ЗСД с наб. Макарова - съезд с ЗСД на Богатырский пр., въезд на ЗСД с наб. Макарова -  съезд с ЗСД на наб. Екатерингофки, въезд на ЗСД с наб. Екатерингофки – съезд с ЗСД на наб. Макарова,  въезд на ЗСД с наб. Екатерингофки – съезд с ЗСД на Богатырский пр.Все остальные маршруты, в том числе транзитные, включающие участок от развязки с наб. реки Екатерингофки до съезда на Богатырский пр. (и в обратном направлении), будут тарифицироваться в обычном режиме, согласно действующим тарифам.С тех, кто не имеет транспондеры и привык оплачивать проезд наличными (или банковской картой), не будут брать денежку на въезде на ЗСД и съезде с ЗСД на наб. реки Екатерингофки, а также на въезде на ЗСД и съезде с ЗСД на Богатырский пр.Будем внимательны.
2019-07-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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