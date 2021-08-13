Военные в Чехии отказались от УАЗов: они выбрали японские Toyota
Фото: news.drom.ru
«Когда мы рассуждаем о том, как должна выглядеть армия XXI века, на первый план выходит хорошо вооруженный и экипированный солдат на современном и надежном внедорожнике. УАЗы 40-летней давности не соответствуют этому по определению, 20-летние Land Rover также подошли к концу», — заявил министр обороны Чехии Любомир Метнар.
Чешские солдаты больше не будут ездить на советских УАЗ-469. Эти модели до настоящего времени использовались в качестве штабных и общехозяйственных машин. Несовременными стали и старые английские Land Rover Defender. Их место займут пикапы Toyota Hilux, всего будет закуплено 1200 единиц.
Японский пикап успешно прошел ведомственные испытания, которые проводили на пересеченной местности в экстремальных условиях. Как отметили министр, Hilux даже на стандартных шинах отлично справляется с бездорожьем, а также может ездить по скользким бревнам.
УАЗы прослужили в чешской армии достаточно долго. С 1999 года после вступления Чехии в НАТО армия постепенно отказывалась от советской техники.
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