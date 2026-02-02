Военные версии УАЗ: чем отличаются армейские пикапы от гражданских моделей

2 февраля 2026, 00:24
Вышло исследование: какие доработки превращают обычный УАЗ в армейский
Вышло исследование: мало кто знает, что привычные УАЗы Патриот в армейском исполнении превращаются в настоящие боевые машины. Какие доработки делают их опаснее и почему эти модификации сейчас на пике интереса — объяснил эксперт.
В последние годы интерес к военным модификациям гражданских автомобилей в России заметно вырос. Особенно это касается внедорожников УАЗ, которые давно стали символом отечественной проходимости. Однако мало кто задумывается, насколько серьезно отличаются армейские версии этих машин от привычных гражданских моделей. Для автолюбителей это не просто любопытный факт — речь идет о технологиях, которые могут повлиять на безопасность, надежность и даже стоимость гражданских авто.
УАЗ-23632 Патриот, знакомый многим по дорогам страны, в армейском исполнении получил имя «Есаул» и превратился в универсальную платформу для военных задач, рассказал эксперт журнала «За рулем» Вадим Крючков. За разработку и производство отвечает московское опытно-конструкторское бюро «Техника», где для каждого варианта предусмотрен свой цифровой индекс. Например, бронированный пикап с возможностью установки вооружения обозначается как 39461-03-02. Заказчиками таких машин выступают не только армия, но и Росгвардия, спецподразделения, военная автоинспекция и МВД. Это объясняет огромное количество модификаций, каждая из которых адаптирована под конкретные задачи.
Главное отличие военных УАЗов — усиленная подвеска с мощными амортизаторами и рессорами, а также трансмиссия с пятиступенчатой механикой и мостами Спайсер. Под капотом — бензиновый двигатель ЗМЗ-409 объемом 2,7 литра, развивающий от 135 до 150 лошадиных сил. Такие параметры позволяют машине уверенно справляться с тяжелыми условиями эксплуатации и перевозить до 800 килограммов груза.
Выпускаются как бронированные, так и небронированные версии. Даже базовые варианты оснащаются пожаробезопасными топливными баками и антиосколочными панелями, которые заменяют стандартную обивку салона. В бронированных модификациях устанавливается цельносварная защитная капсула, разработанная специально для минимизации массы и сохранения внешнего вида автомобиля. Это решение не только повышает скрытность, но и обеспечивает дополнительную защиту в случае аварии, сохраняя заводское лакокрасочное покрытие и антикоррозионные свойства кузова. Обычные стекла заменяются пулестойкими, а бензобаки и аккумуляторы получают отдельную защиту.
Моторный отсек оборудован системой автоматического пожаротушения, а на некоторых версиях реализована противоминная защита пола. В салоне предусмотрены бойницы для ведения огня из личного оружия. По стандарту ОТТ 9.1.12.1, эти автомобили соответствуют первому классу противопульной и противоминной защиты: они способны выдерживать попадание пуль калибра 5,45×39 мм и 7,62×39 мм, а также взрыв ручной гранаты под днищем.
Вооружение — отдельная тема. На платформу «Есаула» можно установить от одного до двух видов оружия: пулеметы Печенег (7,62 мм), Корд (12,7 мм) или автоматический гранатомет калибра 30 мм. Оружие монтируется на поворотной платформе над грузовой частью, а в некоторых модификациях предусмотрена установка противотанкового ракетного комплекса «Корнет».
Технические характеристики бронированного варианта 39461-03-02 впечатляют: длина — 5,24 метра, ширина — 2,11 метра, высота — 2,15 метра, дорожный просвет — 185 мм. Экипаж — до пяти человек, снаряженная масса — 2,62 тонны, грузоподъемность — 800 кг, полная масса — 3,42 тонны. Допустимая масса прицепа — 1,5 тонны, максимальная скорость — 120 км/ч, запас хода — не менее 500 км.
Помимо пикапов, существуют и армейские версии на базе пятидверного внедорожника УАЗ-3163 Патриот, которые обозначаются индексом 394511 с дополнительным кодом исполнения. Эти машины также активно используются Министерством обороны, Росгвардией и военной автоинспекцией.
В условиях, когда вопросы безопасности и надежности выходят на первый план, опыт военных модификаций УАЗов становится особенно актуальным. Многие решения, применяемые в армейских версиях, со временем могут найти применение и в гражданских моделях, что открывает новые перспективы для отечественного автопрома.
