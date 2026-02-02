Военные версии УАЗ: чем отличаются армейские пикапы от гражданских моделей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

2 февраля 2026, 00:24

Вышло исследование: какие доработки превращают обычный УАЗ в армейский

Вышло исследование: какие доработки превращают обычный УАЗ в армейский

Военные версии УАЗ: чем отличаются армейские пикапы от гражданских моделей

Вышло исследование: какие доработки превращают обычный УАЗ в армейский

Вышло исследование: мало кто знает, что привычные УАЗы Патриот в армейском исполнении превращаются в настоящие боевые машины. Какие доработки делают их опаснее и почему эти модификации сейчас на пике интереса — объяснил эксперт.

Вышло исследование: мало кто знает, что привычные УАЗы Патриот в армейском исполнении превращаются в настоящие боевые машины. Какие доработки делают их опаснее и почему эти модификации сейчас на пике интереса — объяснил эксперт.

В последние годы интерес к военным модификациям гражданских автомобилей в России заметно вырос. Особенно это касается внедорожников УАЗ, которые давно стали символом отечественной проходимости. Однако мало кто задумывается, насколько серьезно отличаются армейские версии этих машин от привычных гражданских моделей. Для автолюбителей это не просто любопытный факт — речь идет о технологиях, которые могут повлиять на безопасность, надежность и даже стоимость гражданских авто.

УАЗ-23632 Патриот, знакомый многим по дорогам страны, в армейском исполнении получил имя «Есаул» и превратился в универсальную платформу для военных задач, рассказал эксперт журнала «За рулем» Вадим Крючков. За разработку и производство отвечает московское опытно-конструкторское бюро «Техника», где для каждого варианта предусмотрен свой цифровой индекс. Например, бронированный пикап с возможностью установки вооружения обозначается как 39461-03-02. Заказчиками таких машин выступают не только армия, но и Росгвардия, спецподразделения, военная автоинспекция и МВД. Это объясняет огромное количество модификаций, каждая из которых адаптирована под конкретные задачи.

Главное отличие военных УАЗов — усиленная подвеска с мощными амортизаторами и рессорами, а также трансмиссия с пятиступенчатой механикой и мостами Спайсер. Под капотом — бензиновый двигатель ЗМЗ-409 объемом 2,7 литра, развивающий от 135 до 150 лошадиных сил. Такие параметры позволяют машине уверенно справляться с тяжелыми условиями эксплуатации и перевозить до 800 килограммов груза.

Выпускаются как бронированные, так и небронированные версии. Даже базовые варианты оснащаются пожаробезопасными топливными баками и антиосколочными панелями, которые заменяют стандартную обивку салона. В бронированных модификациях устанавливается цельносварная защитная капсула, разработанная специально для минимизации массы и сохранения внешнего вида автомобиля. Это решение не только повышает скрытность, но и обеспечивает дополнительную защиту в случае аварии, сохраняя заводское лакокрасочное покрытие и антикоррозионные свойства кузова. Обычные стекла заменяются пулестойкими, а бензобаки и аккумуляторы получают отдельную защиту.

Моторный отсек оборудован системой автоматического пожаротушения, а на некоторых версиях реализована противоминная защита пола. В салоне предусмотрены бойницы для ведения огня из личного оружия. По стандарту ОТТ 9.1.12.1, эти автомобили соответствуют первому классу противопульной и противоминной защиты: они способны выдерживать попадание пуль калибра 5,45×39 мм и 7,62×39 мм, а также взрыв ручной гранаты под днищем.

Вооружение — отдельная тема. На платформу «Есаула» можно установить от одного до двух видов оружия: пулеметы Печенег (7,62 мм), Корд (12,7 мм) или автоматический гранатомет калибра 30 мм. Оружие монтируется на поворотной платформе над грузовой частью, а в некоторых модификациях предусмотрена установка противотанкового ракетного комплекса «Корнет».

Технические характеристики бронированного варианта 39461-03-02 впечатляют: длина — 5,24 метра, ширина — 2,11 метра, высота — 2,15 метра, дорожный просвет — 185 мм. Экипаж — до пяти человек, снаряженная масса — 2,62 тонны, грузоподъемность — 800 кг, полная масса — 3,42 тонны. Допустимая масса прицепа — 1,5 тонны, максимальная скорость — 120 км/ч, запас хода — не менее 500 км.

Помимо пикапов, существуют и армейские версии на базе пятидверного внедорожника УАЗ-3163 Патриот, которые обозначаются индексом 394511 с дополнительным кодом исполнения. Эти машины также активно используются Министерством обороны, Росгвардией и военной автоинспекцией.

В условиях, когда вопросы безопасности и надежности выходят на первый план, опыт военных модификаций УАЗов становится особенно актуальным. Многие решения, применяемые в армейских версиях, со временем могут найти применение и в гражданских моделях, что открывает новые перспективы для отечественного автопрома.

Упомянутые марки: УАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы UAZ

Похожие материалы UAZ

Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России
С 1 февраля: новые правила возврата авто, штрафы для бизнеса и рост цен
Changan CS75PLUS AWD: новая версия кроссовера представлена в Москве
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Самара Нижний Новгород Брянск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться