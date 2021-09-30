30 сентября 2021, 12:55
Военный транспортник пролетел в нескольких метрах от небоскребов: видео из кабины пилота
Самолет C-17 Королевских ВВС Австралии пролетел над деловым районом Брисбена в нескольких десятках метров от небоскребов. Видео из кабины пилота показывает, насколько близко опытный летчик может подлететь к зданиям.
Дарья Климова Фото: dailymail.co.uk
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Фото: dailymail.co.uk
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Фото: dailymail.co.uk
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Фото: dailymail.co.uk
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Фото: dailymail.co.uk
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Фото: dailymail.co.uk
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Видео из кабины пилота военно-транспортного самолета Boeing C-17A Globemaster III впечатляет не меньше, чем сам фестиваль фейерверков. На протяжении всего полета слышатся предупреждения, которые выдают системы самолета о чрезмерном сближении с другими объектами: мостами и зданиями. Горожане, которым посчастливилось наблюдать полет воочию, говорят, что никакой реальной опасности не было, поскольку самолет следовал над руслом реки.
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29.09.2021, 17:22
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