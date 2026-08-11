Voge 525DSX Adventure: Мощность 47 л.с., ABS и полный контроль на бездорожье

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

11 августа 2026, 00:01

Voge 525DSX Adventure: универсальный турэндуро с двухцилиндровым мотором и ABS

Voge 525DSX Adventure: универсальный турэндуро с двухцилиндровым мотором и ABS

Voge 525DSX Adventure: Мощность 47 л.с., ABS и полный контроль на бездорожье

Voge 525DSX Adventure: универсальный турэндуро с двухцилиндровым мотором и ABS

Voge 525DSX Adventure - турэндуро нового поколения, сочетающий динамику и комфорт для российских дорог. Модель выделяется продуманной эргономикой, современной электроникой и возможностью уверенно чувствовать себя как на трассе, так и на бездорожье. Важно знать ключевые особенности перед покупкой.

Voge 525DSX Adventure - турэндуро нового поколения, сочетающий динамику и комфорт для российских дорог. Модель выделяется продуманной эргономикой, современной электроникой и возможностью уверенно чувствовать себя как на трассе, так и на бездорожье. Важно знать ключевые особенности перед покупкой.

Voge 525DSX Adventure появился на рынке в тот момент, когда универсальность и надежность стали ключевыми требованиями к мотоциклам для путешествий. Эта модель сразу привлекла внимание к сочетанию спортивной динамики и комфорта, что особенно актуально для российских условий.

Двухцилиндровый бензиновый двигатель объёмом 494 куб. см и мощность до 47 л.с. обеспечивает уверенное ускорение и тягу на любых оборотах. Даже при обгонах на высоких передачах, мотоцикл не теряет динамики, плавная работа мотора с низким уровнем выбросов в длительных поездках. Водяное охлаждение и электронный запуск обеспечивают максимальное удобство, а механическая трансмиссия позволяет контролировать каждое движение.

Инженеры Voge уделили особое внимание деталям: вместительный топливный бак позволяет забыть о частых остановках на заправке, полностью регулируемая подвеска и эргономичная сиденье позволяют совершать многочасовые маршруты менее утомительно. Маневренность и легкость управления заметны даже в плотном городском потоке, что выгодно отличает 525DSX от многих конкурентов.

Безопасность – еще один важный аспект. Модель оснащена системой контроля тяги и ABS, которые помогают избежать потери сцепления на скользких покрытиях. Бескамерные сиденья с датчиками давления позволяют быстро реагировать на проколы, что особенно ценно в полевых условиях. Подобный подход к оснащению делает Voge 525DSX Adventure привлекательным выбором для тех, кто не готов идти на компромисс между комфортом и проходимостью.

В сегменте турэндуро конкуренция традиционно высока, но Voge 525DSX имеет отличный баланс цен и оснащения. Как отмечают эксперты, такой подход встречается нечасто - обычно приходится выбирать между динамикой и комфортом, но здесь производителю удалось совместить оба качества. Для сравнения, в обзоре на один из самых мощных электровелосипедов на рынке также демонстрирует продуманную эргономику и надежность для российских условий.

Среди технических характеристик выделяют стальную раму, колеса размером 19/17 дюймов, цепной привод и четырехтактный двигатель. 

Voge 525DSX Adventure выглядит как универсальное решение для тех, кто ищет мотоцикл для дальних дорог, стандартных маршрутов и легкого бездорожья. Судя по комплектациям и отзывам, модель может стать достойной альтернативой более дорогим аналогам, особенно если важна надежность, современная электроника и адаптация к традиционным реалиям. 

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Дачная перевозка: как не превысить допустимую нагрузку на крышу авто
Hongqi HS3 стал лидером продаж в России: как изменился спрос на кроссоверы
Буксировка без риска: главные цифры из ПТС, которые надо знать перед установкой фаркопа
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тула Ростов-на-Дону Вологда
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться