Вокруг Илона Маска разгорается секс-скандал: он уже стоил миллиардеру 250 000 долларов

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По информации издания, в 2016 году SpaceX наняла стюардессу для бизнес-джета Gulfstream G650ER, которым пользуются руководители компании. Одним из обязательных условий контракта было умение делать массаж. В конце 2016 года в Лондоне Илон Маск попросил девушку зайти к нему в номер и сделать массаж. Когда она вошла, Маск уже был полуголый, а затем и вовсе остался в чем мать родила. Он начал трогать девушку и пообещал подарить ей лошадь (она увлекалась верховой ездой), если она согласится на «большее». Девушка отказалась, и вскоре ее уволили.

Только в 2018 году она поняла, что ее выгнали за отказ заниматься проституцией и обратилась к адвокату. Юрист начал собирать доказательства, одним из которых стали показания подруги потерпевшей, которой та рассказала о случившемся в Лондоне. В ноябре 2018 года Маск, SpaceX и бывшая стюардесса подписали соглашение, по которому девушка получила 250 000 долларов за молчание и обещание не подавать в суд на SpaceX или Маска.

История была бы закрыта, если бы не разговорчивая подруга стюардессы. На нее соглашение о неразглашении подробностей не распространяется, поэтому она поделилась пикантными подробностями с журналистом Business Insider. После публикации поднялся шум, но Илон Маск реагирует на выпады со свойственным ему юмором и даже придумал двусмысленное название для скандала – «Elongate» или буквально «Удлинение».

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