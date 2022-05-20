Вокруг Илона Маска разгорается секс-скандал: он уже стоил миллиардеру 250 000 долларов
Только в 2018 году она поняла, что ее выгнали за отказ заниматься проституцией и обратилась к адвокату. Юрист начал собирать доказательства, одним из которых стали показания подруги потерпевшей, которой та рассказала о случившемся в Лондоне. В ноябре 2018 года Маск, SpaceX и бывшая стюардесса подписали соглашение, по которому девушка получила 250 000 долларов за молчание и обещание не подавать в суд на SpaceX или Маска.
История была бы закрыта, если бы не разговорчивая подруга стюардессы. На нее соглашение о неразглашении подробностей не распространяется, поэтому она поделилась пикантными подробностями с журналистом Business Insider. После публикации поднялся шум, но Илон Маск реагирует на выпады со свойственным ему юмором и даже придумал двусмысленное название для скандала – «Elongate» или буквально «Удлинение».
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