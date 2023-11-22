Вокруг Tesla разгорается очередной скандал: в Швеции компании объявили бойкот

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Tesla принципиально не соглашается на создание профсоюза своих рабочих, в США и Германии это вызывало лишь единичное недовольство, но в Швеции сотрудники решили проявить принципиальность. Когда в конце октября 2023 года переговоры с компанией окончательно зашли в тупик, механики шведских сервисных центров Tesla объявили забастовку.

Шведские профсоюзы не похожи на другие. Подавляющее большинство работников в стране защищены коллективными договорами. Поэтому даже относительно небольшие группы сотрудников, например, 130 механиков Tesla, начавших забастовку, могут рассчитывать на поддержку членов других профсоюзов. Вскоре после начала акции протеста к механикам Tesla присоединились докеры, которые заявили, что не будут разгружать автомобили Tesla во всех шведских портах.

Фото: Tesla

Позже акцию поддержали профсоюзы клининговых фирм, объявив, что отказываются убирать объекты Tesla. Cейчас к забастовке присоединились работники почты. Они приостановили прием и доставку почтовой корреспонденции Tesla, а также посылок с деталями, необходимыми для ремонта и обслуживания электрокаров.

Шведские автомеханики первыми в мире выступили против Tesla, начав бороться за свои права. За развитием событий с интересом следят профсоюзы в других странах. Например, сотрудники завода Tesla в Берлине и предприятий в США. Они уже выразили солидарность со своими шведскими коллегами.

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