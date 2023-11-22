Вокруг Tesla разгорается очередной скандал: в Швеции компании объявили бойкот
Шведские профсоюзы не похожи на другие. Подавляющее большинство работников в стране защищены коллективными договорами. Поэтому даже относительно небольшие группы сотрудников, например, 130 механиков Tesla, начавших забастовку, могут рассчитывать на поддержку членов других профсоюзов. Вскоре после начала акции протеста к механикам Tesla присоединились докеры, которые заявили, что не будут разгружать автомобили Tesla во всех шведских портах.
Позже акцию поддержали профсоюзы клининговых фирм, объявив, что отказываются убирать объекты Tesla. Cейчас к забастовке присоединились работники почты. Они приостановили прием и доставку почтовой корреспонденции Tesla, а также посылок с деталями, необходимыми для ремонта и обслуживания электрокаров.
Шведские автомеханики первыми в мире выступили против Tesla, начав бороться за свои права. За развитием событий с интересом следят профсоюзы в других странах. Например, сотрудники завода Tesla в Берлине и предприятий в США. Они уже выразили солидарность со своими шведскими коллегами.
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Названы самые дорогие в мире автомобильные бренды: список
Маркетинговое агентство Interbrand на протяжении четверти века ежегодно составляет ТОП-100 самых дорогих брендов в мире. Первое место в общем зачете с огромным отрывом удерживает Apple, среди мировых автопроизводителей лидирует Toyota.Читать далее
-
22.11.2023, 07:18
В Ленобласти появится дешевое вертолетное такси
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что власти региона подписали соглашение о развитии малой авиации: между населенными пунктами планируют наладить бюджетные пассажирские авиаперевозки.Читать далее
-
22.11.2023, 06:55
На все внедорожники Lada Niva вернулась важная опция
АвтоВАЗ возобновил серийное производство автомобилей семейства Lada Niva Travel и Niva Legend с антиблокировочной системой тормозов. Теперь весь модельный ряд производителя оснащен ABS, которая вновь станет обязательной с 1 декабря 2023 года.Читать далее
-
22.11.2023, 00:05
GAC Motor рассказала о новинках для России на 2024 год: два кроссовера и минивэн
Российский офис GAC поделился планами на следующий год. Компания намерена войти в число лидеров отечественного авторынка и обещает серьезно расширить модельный ряд. Клиентам предложат три новинки.Читать далее
-
21.11.2023, 15:37
Метеорит пробил крышу Renault: владельца разбудила полиция
Невероятный инцидент произошел на востоке Франции. По версии полиции, ранним утром метеорит угодил прямо в припаркованный Renault Clio, оставив в крыше 40-сантиметровую пробоину.Читать далее
-
21.11.2023, 14:26
Почему приставы приходят даже после оплаты штрафов?
Некоторые автомобилисты попадают в крайне неприятную ситуацию. Они вовремя оплачивают штрафы ГИБДД, а спустя несколько недель выясняется, что их занесли в базу должников и приставы уже завели исполнительное производство.Читать далее
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