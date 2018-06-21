21 июня 2018, 18:12

Вокруг Tesla разгорается шпионский скандал

В начале недели глава Tesla Motors Илон Маск сообщил, что на заводе компании долгое время действовал «вредитель», который занимался саботажем и «сливал» конкурентам секретную информацию. Сегодня уволенный инженер Мартин Трипп заявил, что он действительно собирал данные, но не с целью продажи, а чтобы разоблачить махинации руководства Tesla.
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Вокруг Tesla разгорается шпионский скандал Tesla Model 3
У любого конфликта всегда есть две стороны. По версии Илона Маска, бывший сотрудник завода Tesla Мартин Трипп был недоволен, что руководство его недооценивает и не продвигает по службе. Поэтому он решил отомстить. Трипп установил на компьютеры вредоносную программу, взломал производственную операционную систему Tesla и передал несколько гигабайт данных сторонним организациям. Но служба безопасности, в конце концов, вычислила «шпиона». Компания подала на него иск в суд. Илон Маск не исключает, что Трипп мог действовать не в одиночку, а по заказу неких недружественных компании сил.

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Американская некоммерческая организация Consumer Union (Союз потребителей) опубликовала в своем ежемесячном ...
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Мартин Трипп утверждает, что не занимался промышленным шпионажем, а собирал информацию о деятельности Tesla, чтобы в дальнейшем придать ее огласке через СМИ. По его словам, он пришел работать в компанию будучи идейным сторонником «зеленых» технологий и поклонником Илона Маска. Но положение дел на производстве заставило его усомниться в репутации компании.
 
Трипп говорит, что Маск лгал акционерам, называя им существенно завышенные объемы производства. На тысячу седанов Model 3 установили заведомо дефектные аккумуляторы. А свалка металлолома на территории предприятия несет не меньшую угрозу окружающей среде, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Мартин Трипп заявил, что не устанавливал никакого вредоносного ПО и вообще далек от программирования. Он просто собирал данные о нарушениях в Tesla и хотел, опубликовав их, сделать мир чуточку лучше.

Сейчас Мартин Трипп ищет себе адвоката. Мы не сомневаемся, что судебная тяжба будет долгой и в ее ходе может всплыть еще немало интересных подробностей. Будем следить за развитием событий.
Новости Тесла Модель 3
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Вокруг Tesla разгорается шпионский скандал
У любого конфликта всегда есть две стороны. По версии Илона Маска, бывший сотрудник завода Tesla Мартин Трипп был недоволен, что руководство его недооценивает и не продвигает по службе. Поэтому он решил отомстить. Трипп установил на компьютеры вредоносную программу, взломал производственную операционную систему Tesla и передал несколько гигабайт данных сторонним организациям. Но служба безопасности, в конце концов, вычислила «шпиона». Компания подала на него иск в суд. Илон Маск не исключает, что Трипп мог действовать не в одиночку, а по заказу неких недружественных компании сил.{{material_123392}}Мартин Трипп утверждает, что не занимался промышленным шпионажем, а собирал информацию о деятельности Tesla, чтобы в дальнейшем придать ее огласке через СМИ. По его словам, он пришел работать в компанию будучи идейным сторонником «зеленых» технологий и поклонником Илона Маска. Но положение дел на производстве заставило его усомниться в репутации компании. Трипп говорит, что Маск лгал акционерам, называя им существенно завышенные объемы производства. На тысячу седанов Model 3 установили заведомо дефектные аккумуляторы. А свалка металлолома на территории предприятия несет не меньшую угрозу окружающей среде, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Мартин Трипп заявил, что не устанавливал никакого вредоносного ПО и вообще далек от программирования. Он просто собирал данные о нарушениях в Tesla и хотел, опубликовав их, сделать мир чуточку лучше.Сейчас Мартин Трипп ищет себе адвоката. Мы не сомневаемся, что судебная тяжба будет долгой и в ее ходе может всплыть еще немало интересных подробностей. Будем следить за развитием событий.
2018-06-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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