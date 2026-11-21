Одна база — два характера: Volga C50 и Geely Preface — кто на самом деле выигрывает

В ценовом срезе на август 2026 года Volga C50 начиналась дешевле Geely Preface и предлагалась с мотором на 200 л.с. Однако у Geely уже есть опыт эксплуатации в России, а история российской версии только складывается.

В ценовом срезе на август 2026 года Volga C50 начиналась дешевле Geely Preface и предлагалась с мотором на 200 л.с. Однако у Geely уже есть опыт эксплуатации в России, а история российской версии только складывается.

Российский рынок седанов бизнес-класса в ноябре 2026 года подошел к интересному моменту: Volga C50 и Geely Preface, построенные на общей технической базе, окончательно оформились как два разных предложения для покупателя. Разница в цене, мощности и практичности стала заметнее, чем год назад. Разбираемся, что изменилось и кому стоит смотреть в сторону каждой модели.

Кузов и салон: родство при разном характере

Volga C50 выпускают в Нижнем Новгороде на базе Geely Preface. Это не полностью самостоятельная разработка: модель получила свое оформление передней части, шильдики, иной набор оснащения и настройку. Габариты седана — 4825×1880×1469 мм, колёсная база 2800 мм. Geely Preface построен на платформе CMA, связанной с инженерными разработками Geely и Volvo. Volga позиционирует C50 как бизнес-седан на высокотехнологичной платформе класса D.

В салоне C50 сохранена основная концепция Preface, но интерьер отличается от актуальной версии Geely: у Волги есть собственные элементы оформления. Обе машины оснащены цифровой приборной панелью и большим центральным экраном, двухзонным климатом и электроприводами сидений. Уровень оснащения C50 зависит от комплектации — общее сходство моделей не означает одинакового набора оборудования.

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Volga C50 предлагается с двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 150 или 200 л.с. Оба варианта сочетаются с 7-ступенчатой роботизированной коробкой 7DCT и передним приводом. Российский Geely Preface на тот момент оснащался двухлитровым турбомотором на 150 л.с. с коробкой того же типа и передним приводом.

Разгон до 100 км/ч у Preface — около 9,5 секунды. У 200-сильной C50 этот показатель составляет 7,1 секунды, максимальная скорость 210 км/ч, крутящий момент 325 Н·м. В Preface указаны 325 Н·м, максимальная скорость 198 км/ч и разгон за 9,5 секунды. По цене около 3,3–3,4 млн рублей C50 Premium могла сравниться с Geely Preface и при этом иметь на 50 л.с. больше.

Официальные предложения дилера Волги на конец лета 2026 года начинались от 2 899 000 рублей, на странице модели указана стартовая цена 2 959 000 рублей. Для Geely Preface на официальном сайте была указана начальная цена 3 079 990 рублей, каталожные цены на версию 2026 года — примерно 3,33–3,43 млн рублей.

Практичность и опыт эксплуатации

Заявленный дорожный просвет C50 — 147 мм против примерно 136 мм у Preface. Разница около 11 мм не превращает седан в автомобиль для плохих дорог, но полезна во дворах и зимой. Объем багажника Волги — 500 литров. Расход топлива почти равен: около 7,2 л/100 км у 200-сильной C50 и около 7,1 л/100 км у Preface.

Основная неопределенность связана с опытом эксплуатации. Geely Preface уже известен покупателям: есть статистика использования, работает дилерская сеть, сформировался вторичный рынок. Для C50 таких собранных сведений пока меньше, поэтому ее надежность и особенности владения нельзя оценить на той же базе.

Локализацию бренда Волга планируют развивать дальше. Представитель марки Денис Цыбулько сообщил о планах запустить в Нижнем Новгороде производство полного цикла двухлитровых бензиновых двигателей и восьмиступенчатых автоматических коробок передач с максимальным уровнем локализации 80%.

К ноябрю 2026 года Волга C50 остается интересной в версии на 200 л.с.: при близкой к Preface стоимости она предлагает большую мощность и клиренс 147 мм. Geely остаётся более предсказуемым выбором благодаря уже сложившемуся опыту эксплуатации на российском рынке. Начальные цены — 2 899 000 рублей за C50 и 3 079 990 рублей за Preface.