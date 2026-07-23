Почему Volga C50 не станет хитом - реальный взгляд на перспективы бренда

23 июля 2026, 08:15
Volga C50: сможет ли новый седан найти своего покупателя в 2026 году?
Volga C50: сможет ли новый седан найти своего покупателя в 2026 году?
Новый седан Volga C50 уже можно встретить на дорогах страны. Эксперты сдержанно оценивают его рыночные шансы. Производство идет в Нижнем Новгороде. Узнайте, что ждет бренд Volga.
В 2026 году на российском рынке появился новый игрок - седан Volga C50, который стал самой доступной моделью в обновленной линейке бренда, рассказывает zr.ru. Автомобиль собирают в Нижнем Новгороде, на заводе, где когда-то выпускались легендарные советские и постсоветские «Волги». Теперь здесь производят сразу три модели: флагманский кроссовер Volga K50, среднеразмерный K40 и самую бюджетную C50.
Volga K50 - это адаптированный Geely Monjaro, а K40 создан на базе Geely Atlas четвертого поколения. Седан C50, в свою очередь, унаследовал платформу от Geely Preface, но получил собственные черты и доработки под российский рынок. Базовая версия C50 оснащена 150-сильным мотором и стоит 2 999 000 рублей. За комплектацию «Комфорт» придется заплатить 3 249 000 рублей, а топовая «Премиум» с 200-сильным двигателем обойдется в 3 399 000 рублей. Несмотря на высокую стоимость, эта модель оказалась немного дешевле своего китайского прародителя.
Однако эксперты журнала За рулем отмечают, что седан C50 вряд ли станет массовым выбором. По их оценкам, на его долю придется не более 6-8% от всех продаж бренда. Более востребованной окажется модель K40, которая может занять до 20% рынка Volga. Основной объем продаж, по прогнозам, обеспечит крупный кроссовер K50 - на него рассчитывают до 80% покупателей.
Производственные мощности завода позволяют выпускать до 110 тысяч легковых автомобилей в год. Если удастся достичь таких объемов, инвестиции в локализацию окупятся, а автомобили станут по-настоящему российскими. Это поможет сдерживать рост цен и снизить зависимость от импорта. В идеальных условиях суммарные продажи трех моделей могут приблизиться к 100 тысячам машин ежегодно, но многое зависит от ценовой политики и спроса.
Впрочем, главный вопрос остается прежним: найдется ли достаточное количество покупателей, готовых выбрать новые автомобили Volga среди множества конкурентов? Время покажет, сможет ли бренд закрепиться на рынке и вернуть себе былую популярность.
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