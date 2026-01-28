Вышло исследование: пять моделей, которые реально конкурируют с Volga C50 на рынке и в госзакупках

28 января 2026, 19:39
Volga C50 возвращается: кто станет главным соперником нового седана
Весной 2026 года в России стартует производство нового седана Volga C50. Мы разобрались, какие автомобили станут для него основными конкурентами в сегменте бизнес-седанов и на рынке госзакупок. В материале - сравнение характеристик, цен и перспектив каждого из соперников.
Весна 2026 года обещает стать поворотной для российского автопрома: в Нижнем Новгороде стартует выпуск обновленной «Волги». Новая Волга С50 уже прошла сертификацию, и теперь внимание автолюбителей приковано к тому, как она отразится на рынке и сможет ли потеснить признанных лидеров бизнес-класса.
В основе Волги С50 лежит китайская платформа Geely Preface, но внешне модель получила собственную решетку радиатора и фирменные эмблемы. Под капотом 2-литровый турбомотор мощностью 150 л.с. - это чуть скромнее, чем у донора, но гарантировано выгоднее по цене. Подобный подход может сделать «Волгу» более доступной для современных покупателей и государственных структур.
Geely Preface: родственные связи и ценовой вопрос
Geely Preface, на базе которого создана Волга С50, пока еще присутствует на российском рынке, но его запасы стремительно сокращаются. Сейчас дилеры предлагают автомобили по цене от 3,36 до 3,57 млн рублей, однако к моменту выхода «Волги» эти автомобили могут исчезнуть из салонов. Новая партия Preface уже в пути, но из-за повышения утилизационного сбора стоимость, скорее всего, вырастет. Важно, что Волга С50 с менее мощным мотором может оказаться дешевле, чем Preface, что добавит ей преимущества.
Bestune B70: ставка по местонахождению
FAW готовит российскую сборку бизнес-седана Bestune B70. Пока неясно, где именно наладят производство, но переход к локализации сулит снижение цен и интерес со стороны госструктур. Сейчас B70 оснащен турбомоторами 1,5 л (160 л.с.) и 2,0 л (217 л.с.), коробка передач — 7-ступенчатый или 6-ступенчатый автомат Aisin. Ожидается, что для снижения налоговой нагрузки и утильсбора мощность моторов может быть уменьшена. Цены на Bestune B70 варьируются от 2,84 до 3,6 млн рублей, но дилеры готовы делать дополнительные скидки, особенно на автомобили 2024 года выпуска.
Chery Arrizo 8: лидер экономического сегмента
Chery Arrizo 8, несмотря на отсутствие локального производства, уверенно занимает позиции в частных парках, такси и даже в спецслужбах. Секрет успеха – удачное сочетание цены и характеристик, а также широкий выбор комплектаций у дилеров. В России Arrizo 8 поступает с 1,6-литровым турбомотором (150 л.с.) и 7-ступенчатым роботом. Базовая версия стоит 2,87 млн рублей, топовая — 3,28 млн.
Hongqi H5: премиум для госструктур
Hongqi H5 отличается размерами: колесная база и длина заметно больше, чем у Волги С50. Комплектации исключительно богатые, а под капотом - только 2-литровый турбомотор на 218 л.с. с 8-ступенчатым автоматом. Hongqi уже активно закупается для нуждающихся государств.
Lada Aura C: российский ответ бизнес-классу
С 1 января 2026 года Lada Aura стоит от 2,25 млн рублей, что делает ее самым доступным вариантом среди конкурентов. Однако на горизонте - обновления: новый атмосферный мотор 1,8 л (132 л.с.), климат-контроль и, возможно, классический 6-ступенчатый автомат вместо вариатора. Пока Aura остается главным конкурентом.
В итоге «Волге С50» предстоит непростая борьба: конкуренты сильны, но у «Волги» есть шанс стать популярнее за счет локализации и узнаваемости бренда. Российский рынок бизнес-седанов становится все более насыщенным, и наблюдать за этим явлением будет действительно интересно.
