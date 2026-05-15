Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

15 мая 2026, 14:21

Продажи стартуют летом, но машины уже видят на улицах: интрига вокруг Volga C50

На улицах Нижнего Новгорода впервые засняли Volga C50 - долгожданную новинку, которая обещает стать самой просторной в своем классе. Почему этот седан уже обсуждают эксперты, какие опции удивят даже опытных водителей и что ждет покупателей летом - разбираемся подробно.

Появление Volga C50 на дорогах Нижнего Новгорода стало настоящим событием для российских автолюбителей. Новая модель, которую уже начали фотографировать на улицах города, привлекла внимание не только своим внешним видом, но и техническими характеристиками. Как сообщают «Китайские автомобили», старт продаж намечен на лето, и интерес к новинке растет с каждым днем.

Volga C50 выделяется внушительными размерами: длина кузова составляет 4825 мм, ширина - 1880 мм, а колесная база достигает 2800 мм. Благодаря этим параметрам седан обещает стать одним из самых просторных в своем сегменте, что особенно важно для семейных поездок и дальних путешествий. Внутри ожидается комфортный салон с современными материалами отделки и продуманной эргономикой.

Под капотом Volga C50 установлен 2-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом и непосредственным впрыском. Покупателям предложат два варианта мощности - 150 и 200 л.с., что позволит выбрать оптимальную комплектацию под свои задачи. В паре с мотором работает 7-ступенчатая автоматическая коробка передач 7DCT, обеспечивающая плавное переключение и экономичный расход топлива.

Список опций у Volga C50 впечатляет: светодиодная оптика, система бесключевого доступа, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, премиальная аудиосистема с 12 динамиками, а также датчики дождя и света. Для удобства водителя предусмотрен круговой обзор, а в комплексе систем активной безопасности - адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение и удержание в полосе. Не забыли и о зимних условиях: в списке есть пакет «теплых» опций, который оценят жители северных регионов.

Интересно, что первые экземпляры Volga C50 уже поставлены на учет, что подтверждает серьезность намерений производителя вывести модель на рынок в ближайшее время. По информации «Российская Газета», автомобиль может стать одним из самых заметных событий этого года для российского автопрома. Эксперты отмечают, что сочетание просторного салона, современных технологий и доступной цены способно изменить расстановку сил в сегменте седанов.

Появление Volga C50 на дорогах - это не просто очередная новинка, а важный шаг для отечественного автопрома. Модель сочетает в себе современные технологии, простор и функциональность, что делает ее привлекательной для широкой аудитории. Ожидается, что уже этим летом первые покупатели смогут оценить все преимущества нового седана на практике.

Упомянутые марки: Volga
