Вторая попытка «Волги»: помогут ли китайские платформы и нижегородский завод возродить легенду

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

26 февраля 2026, 09:36

Новые «Волги» для такси: K40, K50 и C50 выйдут на рынок в третьем квартале 2026 года

Новые «Волги» для такси: K40, K50 и C50 выйдут на рынок в третьем квартале 2026 года

Вторая попытка «Волги»: помогут ли китайские платформы и нижегородский завод возродить легенду

Новые «Волги» для такси: K40, K50 и C50 выйдут на рынок в третьем квартале 2026 года

Автомобили Volga возвращаются на рынок с учетом новых требований для такси. Какие модели появятся, как изменится рынок и что это значит для водителей - мало кто знает детали. Эксперты раскрыли нюансы запуска.

Автомобили Volga возвращаются на рынок с учетом новых требований для такси. Какие модели появятся, как изменится рынок и что это значит для водителей - мало кто знает детали. Эксперты раскрыли нюансы запуска.

Российских водителей ждет заметное обновление автопарка: бренд Volga возвращается с новыми моделями, которые будут полностью соответствовать свежим требованиям по локализации такси. Это не просто очередная новость о запуске - речь идет о реальных переменах для тех, кто работает в таксомоторном бизнесе или планирует обновить корпоративный автопарк. Уже с 1 марта 2026 года вступают в силу новые правила, и Volga намерена стать одним из первых производителей, кто предложит автомобили, полностью адаптированные под эти стандарты.

Как сообщает Российская Газета, компания АО «Производство легковых автомобилей» (ПЛА), обладающая эксклюзивными правами на бренд Volga, делает ставку на внутренний рынок. Экспортные поставки пока не рассматриваются как приоритет - все усилия сосредоточены на российских клиентах. Это значит, что новые Volga будут разрабатываться с учетом специфики отечественных дорог, климата и требований к безопасности, что особенно важно для такси и корпоративных клиентов.

В стартовую линейку войдут кроссоверы Volga K40 и K50, которые по технической базе близки к популярным Geely Atlas и Geely Monjaro. Также появится седан D-класса Volga C50, созданный на основе Geely Preface. Такой подход позволяет быстро вывести на рынок современные автомобили, не жертвуя качеством и надежностью. Серийное производство развернется в Нижнем Новгороде на бывших мощностях Volkswagen уже во втором квартале 2026 года, а первые продажи запланированы на третий квартал того же года.

Интересно, что Volga не ограничивается только адаптацией зарубежных платформ. В дальнейшем компания планирует разрабатывать собственные модели, используя полученный опыт и современные технологии. Это может стать новым этапом для российского автопрома, который давно нуждается в свежих решениях и конкурентоспособных продуктах.

В контексте обновления автопарка стоит вспомнить, как меняется спрос на другие отечественные модели. Например, недавно вышел подробный разбор о том, как владельцы оценивают новую Ладу Ниву Тревел 2026 года и с какими неожиданными нюансами сталкиваются при покупке - подробнее об этом можно узнать в материале о первых впечатлениях владельцев Нивы Тревел 2026. Это наглядно показывает, что российский рынок становится все более требовательным к качеству и функционалу новых автомобилей.

Возвращение Volga и запуску новых моделей для такси - это не просто маркетинговый ход, а ответ на реальные запросы рынка. В условиях, когда требования к локализации и безопасности ужесточаются, производители вынуждены искать новые решения. Volga делает ставку на проверенные платформы и адаптацию под российские условия, что может стать ключевым преимуществом в борьбе за место в таксомоторных и корпоративных парках страны.

Упомянутые модели: Volga K30, Volga K40, Volga С40
Упомянутые марки: Volga
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Волга

Похожие материалы Волга

Opel отзывает почти 1 млн автомобилей из-за опасных подушек Takata
Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ставрополь Пермь Ульяновск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться