Вторая попытка «Волги»: помогут ли китайские платформы и нижегородский завод возродить легенду

Новые «Волги» для такси: K40, K50 и C50 выйдут на рынок в третьем квартале 2026 года

Автомобили Volga возвращаются на рынок с учетом новых требований для такси. Какие модели появятся, как изменится рынок и что это значит для водителей - мало кто знает детали. Эксперты раскрыли нюансы запуска.

Российских водителей ждет заметное обновление автопарка: бренд Volga возвращается с новыми моделями, которые будут полностью соответствовать свежим требованиям по локализации такси. Это не просто очередная новость о запуске - речь идет о реальных переменах для тех, кто работает в таксомоторном бизнесе или планирует обновить корпоративный автопарк. Уже с 1 марта 2026 года вступают в силу новые правила, и Volga намерена стать одним из первых производителей, кто предложит автомобили, полностью адаптированные под эти стандарты.

Как сообщает Российская Газета, компания АО «Производство легковых автомобилей» (ПЛА), обладающая эксклюзивными правами на бренд Volga, делает ставку на внутренний рынок. Экспортные поставки пока не рассматриваются как приоритет - все усилия сосредоточены на российских клиентах. Это значит, что новые Volga будут разрабатываться с учетом специфики отечественных дорог, климата и требований к безопасности, что особенно важно для такси и корпоративных клиентов.

В стартовую линейку войдут кроссоверы Volga K40 и K50, которые по технической базе близки к популярным Geely Atlas и Geely Monjaro. Также появится седан D-класса Volga C50, созданный на основе Geely Preface. Такой подход позволяет быстро вывести на рынок современные автомобили, не жертвуя качеством и надежностью. Серийное производство развернется в Нижнем Новгороде на бывших мощностях Volkswagen уже во втором квартале 2026 года, а первые продажи запланированы на третий квартал того же года.

Интересно, что Volga не ограничивается только адаптацией зарубежных платформ. В дальнейшем компания планирует разрабатывать собственные модели, используя полученный опыт и современные технологии. Это может стать новым этапом для российского автопрома, который давно нуждается в свежих решениях и конкурентоспособных продуктах.

Возвращение Volga и запуску новых моделей для такси - это не просто маркетинговый ход, а ответ на реальные запросы рынка. В условиях, когда требования к локализации и безопасности ужесточаются, производители вынуждены искать новые решения. Volga делает ставку на проверенные платформы и адаптацию под российские условия, что может стать ключевым преимуществом в борьбе за место в таксомоторных и корпоративных парках страны.