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Автор: Мария Степанова

10 августа 2026, 12:10

Volga K40: цена, моторы, комплектации и полный привод - что важно знать о новинке

Volga K40: цена, моторы, комплектации и полный привод - что важно знать о новинке

«Волга» или Geely: Сможет ли K40 за 2,7 млн обойти китайских одноклассников на рынке в 2026 году

Volga K40: цена, моторы, комплектации и полный привод - что важно знать о новинке

Volga K40 - самый доступный кроссовер возрожденной марки, который уже появился у дилеров. В материале - подробности о моторах, комплектациях, ценах и наличии полного привода. Разбираемся, чем эта модель может заинтересовать российских покупателей именно сейчас.

Volga K40 - самый доступный кроссовер возрожденной марки, который уже появился у дилеров. В материале - подробности о моторах, комплектациях, ценах и наличии полного привода. Разбираемся, чем эта модель может заинтересовать российских покупателей именно сейчас.

Волга К40 – кроссовер, который сегодня вызывает особый интерес у российских автолюбителей. После возвращения бренда «Волга» на рынок, именно эта модель стала самой доступной в линейке, и теперь ее можно встретить у официальных дилеров. Несмотря на китайские корни, K40 отличается от привычного Geely Atlas: это автомобили разных стран, и у Волги есть свои тонкости.

Главное отличие K40 - сочетание крупного кузова, высокого клиренса (215 мм) и вместительного багажника на 650 литров. По этим критериям модель уверенно конкурирует с одноклассниками. Внутри - просторный салон, где даже пятеро взрослых разместятся без стеснения. Качество материалов и сборка приятно удивляют: пластик и отделка на уровне, а сборка не уступает более дорогим моделям.

В оснащении Волги К40 ставка сделана на современные решения: управление почти всеми функциями доступно через сенсорный экран, минимум физических кнопок. Это может понравиться не всем, но тенденция очевидна. В наборе опций - панорамная крыша, регулировка длины подушки водительского кресла, автоматический дальний свет, полный теплый пакет, беспроводная зарядка и до шести режимов езды. Кроме того, большинство этих опций доступны уже с базовой комплектации, что позволяет не переплачивать за топовую версию.

По части техники K40 предлагает два варианта моторов: турбированный 1,5-литровый на 147 л.с. с 7-ступенчатым роботом, и 2-литровым на 200 л.с. с классическим 8-ступенчатым автоматом. Для тех, кто ищет полный привод, подойдет старшая версия с двухлитровым мотором и автоматом — здесь реализована система 4х4 через муфту. Это не внедорожник, но для зимних дворов и проселочных дорог такой привод вполне подходит.

Цены на Волгу К40 стартуют от 2 749 000 рублей за базовую комплектацию с учетом скидок. Максимальная версия оценивается в 3 799 000 рублей. Оптимальным выбором для большинства экспертов является средняя комплектация без полного привода за 3 049 000 рублей — она сочетает разумную цену и достойное оснащение.

Для тех, кто интересуется событиями и судьбой культовых мотоциклов, будет любопытно узнать, почему советский «Восход» до сих пор вызывает споры среди энтузиастов – о причинах популярности «Восхода» и его месте в современной России .

Волга К40 выглядит как рациональный выбор для тех, кто ищет вместительный и хорошо оснащенный кроссовер по разумной цене. Учитывая нынешнюю реальность рынка и ограниченный выбор среди новых автомобилей, эта модель может занять почетное место в среднем сегменте. 

Упомянутые модели: Volga K40, Geely Atlas (от 1 029 990 Р)
Упомянутые марки: Volga, Geely, Changan, SsangYong / KGM
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