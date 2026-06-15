Volga K50 vs Geely Monjaro: что изменилось в российской версии

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

15 июня 2026, 18:51

Volga K50: чем отличается российский кроссовер от Geely Monjaro и почему это важно

Volga K50: чем отличается российский кроссовер от Geely Monjaro и почему это важно

Volga K50 vs Geely Monjaro: что изменилось в российской версии

Volga K50: чем отличается российский кроссовер от Geely Monjaro и почему это важно

Volga K50 вышел на рынок с рядом доработок по сравнению с Geely Monjaro: увеличенный бачок омывателя, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, новая отделка салона и расширенный список комплектаций. Почему эти детали вызывают споры и что они говорят о подходе к адаптации авто для России - разбираемся в материале.

Volga K50 вышел на рынок с рядом доработок по сравнению с Geely Monjaro: увеличенный бачок омывателя, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, новая отделка салона и расширенный список комплектаций. Почему эти детали вызывают споры и что они говорят о подходе к адаптации авто для России - разбираемся в материале.

Volga K50 — новый кроссовер, который сразу привлёк внимание автолюбителей благодаря необычному набору изменений по сравнению с донорской моделью Geely Monjaro. На первый взгляд, отличия кажутся незначительными: увеличенный на литр бачок омывателя, поддержка Apple CarPlay и Android Auto уже «с завода», а также новая отделка сидений из экокожи вместо алькантары. Однако именно эти детали стали предметом обсуждения среди экспертов и покупателей.

В российской версии Volga K50 производитель сделал ставку на расширенное оснащение. Уже в базовых комплектациях доступны панорамная крыша, трёхзонный климат-контроль, массаж и вентиляция передних сидений, аудиосистема с 12 динамиками, адаптивная подвеска и широкий набор электронных ассистентов ADAS. Кроме того, появилась электрорегулировка спинки второго ряда, что редко встречается в этом сегменте.

Главный акцент сделан на адаптации к российским условиям. Увеличенный бачок омывателя выглядит как символ попытки учесть специфику эксплуатации в России, где грязь и реагенты на дорогах — обычное дело. Такой шаг может показаться мелочью, но для многих водителей это реальное преимущество в повседневной эксплуатации, особенно в межсезонье.

Однако у части аудитории возникает вопрос: достаточно ли этих изменений, чтобы считать Volga K50 самостоятельной моделью, а не просто слегка доработанным клоном Geely Monjaro? Ведь по сути техническая база осталась прежней, а ключевые отличия свелись к деталям интерьера и оснащения. Цена при этом стартует от 4,2 млн рублей, что ставит модель в конкуренцию с подержанными премиальными внедорожниками, например, Volkswagen Touareg.

Volga K50 — не революция, но и не просто копия. Это попытка предложить российскому покупателю чуть больше практичности и комфорта за счёт доработок, которые действительно могут быть востребованы в наших условиях. Важно помнить, что поддержка CarPlay и Android Auto появилась здесь раньше, чем у китайского донора, а расширенный список комплектаций и новые материалы отделки делают модель более привлекательной для тех, кто ценит современные опции. В итоге Volga K50 выглядит как честный компромисс между локализацией и реальными потребностями рынка, хотя и не без иронии со стороны покупателей.

Впрочем, подобная стратегия не нова для российского рынка. Многие бренды идут по пути локализации и доработки китайских платформ, чтобы быстрее вывести продукт на рынок, как показывает опыт других производителей — например, в сегменте электросамокатов новые модели Engwe также удивляют сочетанием оснащения и адаптации, такой подход может быть успешным при грамотном позиционировании.

Упомянутые модели: Geely Monjaro
Упомянутые марки: Geely, Volga, Volkswagen
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Джили, Волга, Фольксваген

Похожие материалы Джили, Волга, Фольксваген

Флагманский кроссовер Lynk & Co 900 выходит в Россию под новым брендом Nordcross
Novus One: электробайк из карбона с двумя режимами и ценой выше 2 млн рублей
Nordcross 001: как крупный кроссовер с шведскими корнями адаптировали для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ижевск Хабаровск Краснодарский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться