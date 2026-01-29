Не прошли официальное подтверждение: дилеры и производители не раскрывают детали о Volga K50 и ее сходстве с Geely Monjaro

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

29 января 2026, 15:28

Вокруг Volga K50 разгораются споры: действительно ли это новая модель или лишь копия Geely Monjaro? Представители обеих компаний хранят молчание, а дилеры не спешат раскрывать подробности. Разбираемся в ситуации и анализируем, что известно на данный момент.

В последние недели автомобильное сообщество активно обсуждает возможное появление на российском рынке кроссовера Volga K50, который, по слухам, может оказаться практически полной копией популярного Geely Monjaro. Официальные представители компаний предпочитают не комментировать ситуацию, которая только подогревает интерес и порождает новые вопросы.

В дилерских центрах также не спешат делиться подробностями. В частности, в одной из крупных сетей заявлено, что пока не представлена ​​точная информация о планах по продаже Volga К50, и о том, действительно ли речь идет о перелицованной версии китайского кроссовера. Тем не менее, фотографии, появившиеся в социальных сетях, демонстрируют автомобиль, внешне практически не отличающийся от Geely Monjaro. На снимках видны характерные черты дизайна Monjaro, а также эмблемы Volga, что лишь вызывает подозрения.

Интересно, что в базе данных Росстандарта пока не удалось подтвердить факт получения свидетельства о выдаче ОТТС для Volga К50. Можно говорить о том, что информация тщательно скрывается от внешних источников. В любом случае отсутствие прозрачности со стороны производителей и дилеров приводит к недоверию у реальных покупателей.

Слухи о том, что возрожденная «Волга» будет строиться на базе китайских автомобилей, появились еще осенью прошлого года. Тогда в Интернете распространилось видео, на котором на автовозе был замечен кроссовер Geely Atlas с эмблемами Volga. Однако на бампере машины все еще пишется надпись «Geely Design», что вызвало волну обсуждений и предположений о собственных планах бренда.

Весной 2024 года впервые опубликованы были опубликованы автомобили под маркой Волга. Тогда они напоминали модели Changan, которых на тот момент не было представлено в России. Презентация прошла с участием премьер-министра, который уделяет особое внимание локализации производства. 

По словам первого вице-премьера, начало производства автомобилей «Волга» может быть намечено на весну 2026 года. Однако какие-либо конкретные детали проекта до сих пор не раскрыты. Это создает ощущение неопределенности и заставляет задуматься о намерениях по возрождению легендарного бренда.

Geely Monjaro между тем продолжает оставаться лидером российского рынка. По итогам 2025 года, модель вошла в число самых продаваемых кроссоверов, что неудивительно - автомобиль сочетает в себе современный дизайн, богатое оснащение и привлекательную цену. Если Volga K50 действительно станет китайской копией, это может стать интересным ходом для привлечения внимания к отечественному бренду. Однако пока остается больше вопросов, чем ответов.

Напомним, вышло исследование: чем белорусские Belgee отличаются от китайских Geely и почему это важно для водителей в России и СНГ.

Упомянутые модели: Geely Monjaro
Упомянутые марки: Geely, Volga, Changan
