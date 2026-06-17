Локализация «Волги»: сможет ли нижегородская сборка Geely Monjaro стать по-настоящему отечественной

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

17 июня 2026, 13:10

Волга К50 на базе Geely Monjaro: локализация, вызовы и ожидания российского рынка

Волга К50 на базе Geely Monjaro: локализация, вызовы и ожидания российского рынка

Локализация «Волги»: сможет ли нижегородская сборка Geely Monjaro стать по-настоящему отечественной

Волга К50 на базе Geely Monjaro: локализация, вызовы и ожидания российского рынка

В России стартует выпуск новой «Волги К50», построенной на платформе Geely Monjaro. Производитель обещает локализацию и массовое производство, но эксперты отмечают риски и сложности, связанные с качеством, поддержкой и стратегией развития.

В России стартует выпуск новой «Волги К50», построенной на платформе Geely Monjaro. Производитель обещает локализацию и массовое производство, но эксперты отмечают риски и сложности, связанные с качеством, поддержкой и стратегией развития.

Запуск производства «Волги К50» на платформе Geely Monjaro стал одним из самых обсуждаемых событий в российской автомобильной индустрии последних лет. В условиях ухода западных брендов и необходимости поиска новых партнеров ставка на китайскую технологическую базу выглядит не столько ностальгией, сколько вынужденной прагматикой. Более ста тысяч проданных в России Monjaro и стабильная репутация этой модели стали ключевыми аргументами в пользу ее сборки на заводе в Нижнем Новгороде, где планируется выпускать до 10 тысяч автомобилей ежегодно.

Однако возвращение легендарной марки вызывает не только интерес, но и опасения. Предыдущий опыт сотрудничества с Changan оказался неудачным, и теперь эксперты пристально следят за деталями нового проекта. Несмотря на одобрение типа транспортного средства сразу для трех моделей — кроссоверов K40 и K50, а также седана C50, — в профессиональном сообществе сохраняется скепсис. Особенно после того, как премьер-министр Михаил Мишустин на презентации в 2024 году высказал недовольство качеством отдельных компонентов, что вызвало бурные дискуссии среди специалистов.

Открытость компании «Нижегородские легковые автомобили» по-прежнему оставляет желать лучшего: отсутствует четкая информация о стратегии развития и мерах господдержки. Это вызывает опасения, что проект может повторить судьбу прошлых неудачных попыток возрождения отечественных брендов. Тем временем Geely продолжает внедрять такие инновации, как система поворота колес на 90 градусов, но для российского рынка пока доступны только проверенные решения.

Выбор платформы Monjaro выглядит наиболее рациональным: автомобиль отличается качественной сборкой и современным оснащением, что соответствует ожиданиям российских покупателей. Ключевым фактором успеха станет глубина локализации — государство намерено постепенно снижать долю импортных комплектующих, чтобы повысить конкурентоспособность. Однако без четкой и прозрачной стратегии эти планы могут столкнуться с новыми трудностями.

В ближайшие годы судьба «Волги К50» будет зависеть не только от технической базы, но и от способности организаторов преодолевать бюрократические и производственные барьеры. Несмотря на высокую конкуренцию на рынке, главным испытанием станет завоевание доверия покупателей. Успешная локализация, стабильное качество и прозрачная стратегия развития могут стать определяющими для долгосрочного успеха проекта. Для российского автолюбителя это шанс получить современный автомобиль с узнаваемым именем, но только при условии, что производитель сможет избежать ошибок прошлого и предложить реальное качество.

Интересно, что история с выбором зарубежной платформы для отечественного автомобиля не нова: еще в советское время был избран аналогичный путь при создании ВАЗ-2101 на базе Fiat 124, что подробно разбиралось в соответствующем материале о судьбоносном выборе платформы для ВАЗ .

Упомянутые модели: Geely Monjaro
Упомянутые марки: Geely, ГАЗ, Volga
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Джили, GAZ, Волга

Похожие материалы Джили, GAZ, Волга

Audi A6 Allroad нового поколения: гибрид, ChatGPT и умная пневмоподвеска
Пятиместный TENET T8: старт производства новой версии в Калуге
Флагманский кроссовер Lynk & Co 900 выходит в Россию под новым брендом Nordcross
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пенза Кемеровская область Нижегородская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться