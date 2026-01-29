Не прошли мимо: эксперты объяснили, почему Volga K50 повторяет Geely Monjaro и что это значит для рынка

Volga K50: новый кроссовер для России с китайскими корнями

Volga K50 - свежий кроссовер, который будут собирать в Нижнем Новгороде, уже прошел сертификацию в России. Эксперты раскрыли, как он связан с Geely Monjaro, чего ждать от новинки и какова будет ее цена. Подробности - в материале.

В российском автопроме очередное пополнение: кроссовер Volga K50 официально прошел сертификацию и готовится к выходу на рынок. Производство моделей стартует в Нижнем Новгороде, а сама новинка уже вызвала немало обсуждений среди специалистов и автолюбителей. Причина проста – Volga K50 практически полностью повторяет китайский Geely Monjaro, что не осталось незамеченными экспертами.

Volga K50 - это пятиместный полноприводный кроссовер с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 238 л.с. и восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Оформлением документов занимается «Объединенный инженерный центр», а сборку берет на себя компания «Нижегородские легковые автомобили». Также на заводе могут появиться и другие модели под брендом «Волга», включая К40 и седан С50.

Фото: autopotoknews / Telegram

Фото с тестовых экземпляров Volga K50 уже появились в Интернете, и внимательные зрители сразу заметили: габариты, пропорции и даже крепление заднего номера полностью совпадают с Geely Monjaro. По сути, перед нами - тот же Монджаро, только с иным шилдиком. Такой подход обусловлен не только техническими, но и политическими причинами.

Автоэксперты отмечают, что выбор Монхаро в качестве донора для Volga K50 вполне логичен. Эта модель стабильно входит в топ-10 самых продаваемых кроссоверов в России, несмотря на немалую стоимость. Кроме того, создание отдельного бренда позволяет китайскому концерну Geely снизить риски, связанные с возможными санкциями. Теперь современные модели будут собирать в России, в более доступная версия - в Беларуси.

По мнению специалистов, на старте Volga K50 будет собираться по так называемой «отверточной» схеме: машина вывозится из Китая почти в готовом виде, а на месте происходит окончательная сборка. Это значит, что цена новинки едва ли сильно отличается от стоимости Geely Monjaro, который сейчас у дилеров стоит от 3,9 млн рублей. Снижение цен возможно только после заключения Специального инвестиционного контракта с Минпромторгом, что позволит вернуть часть утилизационного сбора.

Владельцам будущей Volga K50 не стоит опасаться проблем с сервисом и запчастями. Дилерская сеть Geely в России давно работает и хорошо развита, а техническая идентичность моделей гарантирует доступность комплектующих и квалифицированное обслуживание. Эксперты подчеркивают: с точки зрения конструкции и оснащения у Volga K50 практически нет слабых мест. Это современный, безопасный и комфортный автомобиль, который уже доказал свою популярность на рынке.

Интересно, что похожий путь наметился и у других китайских производителей. Так, весной была зарегистрирована новая модель Changan CS35 Max, созданная на базе X5 Plus - той же платформы, что и на Волге K30. Новинка отличается увеличенными размерами и обновленной решеткой радиатора. Российская версия впервые была представлена ​​на конференции ЦИПР в 2024 году, где ее лично похвалил премьер-министр. Однако сроки начала серийного производства пока неизвестны.

Таким образом, Volga K50 становится еще более современной, то есть российский рынок адаптируется к новым условиям, благодаря проверенным решениям и сотрудничеству с зарубежными партнерами. Для покупателей это означает расширение выбора и доступа к современным технологиям, а для отрасли — новые вызовы и возможности.

