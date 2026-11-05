Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

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Автор: Мария Степанова

5 ноября 2026, 12:17

Купил Volga K50 за 4,3 млн, а через три месяца увидел цену 3,99 млн. Что не так с новинкой

Купил Volga K50 за 4,3 млн, а через три месяца увидел цену 3,99 млн. Что не так с новинкой

Российская сборка не помогла: почему владение Volga K50 оказалось дороже, чем Geely Monjaro и Lada Iskra

Купил Volga K50 за 4,3 млн, а через три месяца увидел цену 3,99 млн. Что не так с новинкой

По расчету НАПИ, пятилетнее владение Volga K50 при пробеге 15 тысяч километров в год обойдется в 654 тысячи рублей ежегодно. Однако цена новой машины снизилась через три месяца более чем на 350 тысяч рублей.

По расчету НАПИ, пятилетнее владение Volga K50 при пробеге 15 тысяч километров в год обойдется в 654 тысячи рублей ежегодно. Однако цена новой машины снизилась через три месяца более чем на 350 тысяч рублей.

Покупатель, взявший Volga K50 в июне за 4 349 000 рублей, к августу увидел в прайс-листе цену в 3 999 000. За три месяца автомобиль подешевел на 350 тысяч, еще до первого технического обслуживания. Этот пример важен для оценки не только цены новой машины, но и ее будущей стоимости на вторичном рынке.

НАПИ оценило расходы на базовую K50 стоимостью 4,2 миллиона рублей за пять лет эксплуатации в Москве. При годовом пробеге в 15 тысяч километров сумма составит 3,27 миллиона рублей: 654 тысячи в год, или 43,6 рубля на километр. В расчете учтены потеря стоимости и текущие расходы, поэтому одной ценой покупки дело не ограничивается.

Сравнение с другими моделями

В том же городе и при таком же годовом пробеге НАПИ оценивало и другие автомобили. Километр на Lada Iskra за 1,28 миллиона рублей за пять лет и 20 рублей за каждый пройденный км, на Tenet T7 стоимостью от 2,74 миллиона — 35 рублей за каждый пройденный км. Для Geely Monjaro с расчетной ценой от 3,88 миллиона показатель составил 36,5 рубля.

У Volga K50 стоимость километра достигает 43,6 рубля, а у Avatr 12 стоимостью от 7 миллионов — 72,5 рубля. Для Iskra и Tenet расчеты делали на три года; для Avatr взяли тот же срок. Для Volga и Monjaro период составил пять лет. Это делает сравнение благоприятнее для Volga: первые три года обычно сильнее влияют на потерю стоимости, а короткий период расчета обеспечивает более жесткий результат. И все же по затратам на километр K50 ближе к Avatr, чем к Tenet.

Сравнение с Tenet особенно показательно из-за схожей схемы производства. Tenet собирают в Калуге на бывшем заводе Volkswagen из перелицованных Chery; Volga выпускают в Нижнем на бывшем заводе Volkswagen, используя перелицованные Geely. При подобный формуле километр на Tenet обходится в 35 рублей, а на K50, в 43,6.

КАСКО и потеря стоимости

Самая крупная отдельная статья расходов, КАСКО: 638 тысяч рублей за пять лет, или примерно 128 тысяч в год. В расчетах страховка оказывается дороже топлива за весь этот период. Страховщик оценивает Volga как Geely с импортными запчастями, собственные моторы марка обещает только к 2028 году.

Еще 1,6 миллиона рублей заложено в расчет как потеря стоимости за пять лет. Это оценка, а не результат наблюдения за вторичным рынком: марке на момент расчета было три месяца, пятилетних Volga еще не существовало, сложившегося рынка подержанных машин также не было.

Снижение цены в салоне делает эту часть прогноза особенно чувствительной. В приведенной ценовой хронологии после июньского старта за 4 349 000 рублей стоимость к августу опустилась до 3 999 000. Подержанная машина не может стоить дороже новой в салоне, поэтому июньская покупка уже означала потерю 350 тысяч рублей. В расчете НАПИ на такую потерю отведен год, прогноз в 1,6 миллиона за пять лет предполагает, что новые Volga перестанут дешеветь.

Что стоит за ценой

Оставшаяся важная часть расходов связана с ценой покупки. За 4,2 миллиона рублей можно найти Geely Monjaro, ввезенный по параллельному импорту: в исходном сравнении указана цена от 3,95 до 4 миллионов с уже уплаченным утилизационным сбором. Разницу между вариантами ввоза для другой модели иллюстрирует расчет покупки BMW X5.

Российская сборка и местное имя не сделали K50 дешевле Monjaro. Поэтому стоимость километра у Volga сопоставима с показателем Monjaro в расчете 2024 года с поправкой на два года подорожания бензина и страховых полисов, запчасти за это время также подорожали.

Схему с китайским донором и производством на бывшем иностранном заводе уже применяют в случае Tenet, но для покупателя главным остается ценник. 

Упомянутые модели: Avatr 12, TENET T7
Упомянутые марки: Avatr, TENET, Volga
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