Два новых российских кроссовера: Volga и Москвич - разные подходы к комфорту и возможностям

Волга К50 против Москвича М90: какой кроссовер выбрать за 4 миллиона

Выбор кроссовера за 4 миллиона - непростая задача. Два популярных варианта предлагают разные решения. Что важнее: динамика или вместимость? Ответы - в нашем обзоре.

Выбор кроссовера за 4 миллиона - непростая задача. Два популярных варианта предлагают разные решения. Что важнее: динамика или вместимость? Ответы - в нашем обзоре.

Потратить четыре миллиона рублей на кроссовер - задача не из легких. В этом ценовом диапазоне выбор превращается в настоящее испытание: на кону стоят не только деньги, но и комфорт, надежность, а также ликвидность на вторичном рынке. Среди новинок выделяются два претендента - «Волга К50» и «Москвич М90». Каждый из них предлагает свой взгляд на идеальный семейный автомобиль.

«Волга К50» создана на базе хорошо известного Geely Monjaro, но получила собственный характер. Внешне автомобиль выглядит внушительно: высокий клиренс в 210 мм, массивный пластиковый обвес и строгие линии кузова. Такой дизайн не только подчеркивает статус, но и защищает кузов от мелких повреждений. Однако, несмотря на внушительный вид, этот кроссовер больше ориентирован на городские условия. Отсутствие жестких блокировок и reliance на электронные системы ограничивают его возможности вне асфальта.

Техническая часть «Волги К50» давно изучена специалистами. Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач от Aisin обеспечивает плавное и предсказуемое переключение, а 238-сильный двигатель позволяет уверенно чувствовать себя на трассе. Разгон до 100 км/ч занимает всего 7,5 секунд, что делает автомобиль одним из самых динамичных в классе. Внутри водителя встречают три широких экрана, объединенных в единую панель. Такое решение выглядит эффектно, но требует привыкания к сенсорному управлению.

Фото: МАЗ "Москвич"

«Москвич М90» отличается иным подходом. Этот кроссовер крупнее конкурента, что позволило разместить третий ряд сидений. Для больших семей это становится решающим преимуществом. Однако за простор приходится платить: клиренс здесь всего 190 мм, а хромированные элементы на бамперах намекают на городскую направленность. Двухлитровый двигатель выдает 200 лошадиных сил, и при полной загрузке ощущается нехватка мощности. Девятиступенчатая коробка ZF старается компенсировать этот недостаток, но характер автомобиля остается спокойным и размеренным.

Полный привод «Москвича М90» реализован через электромагнитную муфту, которая может перегреваться при длительных нагрузках вне дорог. Это типично для моделей, ориентированных на комфорт, а не на экстремальные условия эксплуатации.

Комплектации у моделей различаются. «Москвич» предлагает одну, но максимально оснащенную версию: панорамная крыша, расширенные регулировки кресел и множество опций входят в стандарт. «Волга» же позволяет выбрать между базовой и премиальной комплектацией, включая массажные сиденья и акустику в подголовниках. При этом ликвидность на вторичном рынке во многом зависит от узнаваемости платформы и доступности запчастей.

Если рассматривать эксплуатационные расходы, обе модели требуют квалифицированного обслуживания, особенно из-за сложной электроники и многоступенчатых трансмиссий. «Волга К50» выглядит более универсальным вариантом для тех, кто ценит динамику и управляемость, а «Москвич М90» подойдет тем, кто часто перевозит большую семью.

Перед покупкой стоит обязательно пройти тест-драйв: настройки подвески и управляемость у машин заметно различаются. Также важно учитывать стоимость страховки - из-за дорогих запчастей и сложных систем помощи водителю оформление КАСКО требует особого внимания.

Оба автомобиля требуют бензин не ниже АИ-95, а экономия на топливе может привести к серьезным поломкам. Для поездок на дачу больше подойдет «Волга К50» благодаря большему дорожному просвету и защитному пластику. С запчастями для «Волги К50» проблем не возникает, так как многие детали унифицированы с Geely Monjaro. У «Москвича М90» некоторые кузовные элементы могут быть доступны только под заказ.

В итоге выбор между этими кроссоверами зависит от ваших приоритетов: динамика и управляемость или вместимость и комфорт для всей семьи.