Какой отечественный кроссовер за 3 года потеряет минимум стоимости и почему

4 ноября 2026, 16:21
Почему эксперты пророчат новой Волге K50 феноменальную ликвидность на вторичном рынке
Почему эксперты пророчат новой Волге K50 феноменальную ликвидность на вторичном рынке
При выборе машины важна цена в салоне, но покупатели оценивают и дальнейшую перепродажу. Эксперт сравнил показатели популярных моделей. В материале приведены его расчет и важная оговорка.
Александр Виноградов, редактор «За рулем», оценивал ликвидность автомобилей по данным онлайн-площадок. Среди китайских кроссоверов он выделил модели, которые, по его наблюдениям, способны сохранять стоимость на уровне признанных лидеров.
Собственное имя при выпуске машины в России, по оценке эксперта, само по себе почти не меняет ее привлекательность на вторичном рынке. Особый случай - Volga K50: под этим названием представлен знакомый российским покупателям Geely Monjaro, популярный и среди покупателей новых машин, и на вторичном рынке. Zr.ru описывает K50 как знакомый Monjaro без фирменных шильдиков: у моделей совпадают основные технические решения, включая архитектуру и силовой агрегат; салон у них также общий.
Российский K50 оснащается двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 238 л. с. и крутящим моментом 350 Н·м. Он работает с восьмиступенчатым автоматом, а полный привод предусмотрен во всех комплектациях: задние колеса подключаются муфтой BorgWarner. Заявленный разгон до 100 км/ч занимает 7,7 секунды. Эти характеристики относятся к российской версии K50.
Производство кроссовера организовано в Нижнем Новгороде на площадке бывшего завода Volkswagen/Skoda. Сборка началась весной 2026 года, а с августа заявлен полный цикл: кузов сваривают и красят, затем проводят финальную сборку. Продажи в России начались летом 2026 года.
Прогноз для новинки зависит от того, насколько ее ликвидность окажется близка к показателям Geely Monjaro. В таком случае за первый год эксплуатации автомобиль может потерять около 14-15% стоимости. Через три года, по прогнозу Александра Виноградова, флагман Volga может потерять примерно 30-32%.
В ноябре 2026 года K50 предлагалась в комплектациях «Комфорт» и «Премиум», верхней версией была «Эксклюзив». В публикациях о скидках указывались промоценники при оплате наличными: за «Комфорт» просили 3,999 млн рублей, «Премиум» стоил 4,299 млн рублей, а «Эксклюзив» - 4,399 млн рублей. Все версии сохраняют одинаковые двигатель и автоматическую коробку передач; полный привод также есть в каждой комплектации. Различия касаются оснащения и амортизаторов.
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