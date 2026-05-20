Ждать осталось недолго: «Волга К50» была замечена в Москве - что известно о новинке и когда стартуют продажи

Волга К50 замечена в Москве: новый кроссовер выходит на дороги столицы

В Москве зафиксирован предсерийный экземпляр кроссовера Волга К50, который ранее был замечен только в Нижнем Новгороде. Модель вызывает интерес благодаря техническим особенностям и статусу новинки на российском рынке. Ожидание старта продаж подогревает внимание автолюбителей.

Появление кроссовера «Волга К50» на улицах Москвы стало заметным событием для российского авторынка. До этого времени автомобиль встречался только в Нижнем Новгороде, где его владельцем оказался губернатор региона. Теперь же чёрный предсерийный экземпляр с номерами Нижегородской области был замечен в столице, что подтверждает готовность бренда к выходу на федеральный уровень.

«Волга К50» представляет собой адаптацию китайской модели Geely Monjaro, но с рядом доработок для российского рынка. Под капотом установлен бензиновый турбомотор объёмом 2,0 литра мощностью 238 л.с. в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом и системой полного привода. Уже известно, что базовая комплектация будет весьма богатой, однако стоимость автомобиля пока держится в секрете.

Интерес к новинке подогревается не только техническими характеристиками, но и статусом модели: «Волга К50» — одна из первых попыток возродить легендарный российский бренд в сегменте современных кроссоверов. Как отмечают эксперты, появление автомобиля в Москве может указывать на скорое начало продаж и расширение географии тестовых экземпляров.

Судя по имеющимся данным, «Волга К50» может стать заметным игроком в сегменте среднеразмерных кроссоверов. Важно отметить, что возвращение бренда «Волга» происходит на фоне растущего интереса к локализованным моделям и усиления позиций китайских производителей на российском рынке. Ожидание официального старта продаж летом только подогревает интерес к новинке, а появление машины в Москве — дополнительный сигнал для потенциальных покупателей и конкурентов.

Ранее в столице был замечен и седан «Волга С50», что говорит о комплексном подходе бренда к возвращению на рынок.