Ждать осталось недолго: «Волга К50» была замечена в Москве - что известно о новинке и когда стартуют продажи

20 мая 2026, 06:18
Волга К50 замечена в Москве: новый кроссовер выходит на дороги столицы
В Москве зафиксирован предсерийный экземпляр кроссовера Волга К50, который ранее был замечен только в Нижнем Новгороде. Модель вызывает интерес благодаря техническим особенностям и статусу новинки на российском рынке. Ожидание старта продаж подогревает внимание автолюбителей.
Появление кроссовера «Волга К50» на улицах Москвы стало заметным событием для российского авторынка. До этого времени автомобиль встречался только в Нижнем Новгороде, где его владельцем оказался губернатор региона. Теперь же чёрный предсерийный экземпляр с номерами Нижегородской области был замечен в столице, что подтверждает готовность бренда к выходу на федеральный уровень.
«Волга К50» представляет собой адаптацию китайской модели Geely Monjaro, но с рядом доработок для российского рынка. Под капотом установлен бензиновый турбомотор объёмом 2,0 литра мощностью 238 л.с. в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом и системой полного привода. Уже известно, что базовая комплектация будет весьма богатой, однако стоимость автомобиля пока держится в секрете.
Интерес к новинке подогревается не только техническими характеристиками, но и статусом модели: «Волга К50» — одна из первых попыток возродить легендарный российский бренд в сегменте современных кроссоверов. Как отмечают эксперты, появление автомобиля в Москве может указывать на скорое начало продаж и расширение географии тестовых экземпляров.
Судя по имеющимся данным, «Волга К50» может стать заметным игроком в сегменте среднеразмерных кроссоверов. Важно отметить, что возвращение бренда «Волга» происходит на фоне растущего интереса к локализованным моделям и усиления позиций китайских производителей на российском рынке. Ожидание официального старта продаж летом только подогревает интерес к новинке, а появление машины в Москве — дополнительный сигнал для потенциальных покупателей и конкурентов.
Ранее в столице был замечен и седан «Волга С50», что говорит о комплексном подходе бренда к возвращению на рынок. Для сравнения, другие производители также активно выводят новые модели, и, как показал опыт Ferrari с их электрокроссовером, интерес к премиальным и технологичным новинкам стабильно высок. Подробнее о тенденциях можно узнать в материале о выходе первого электрокроссовера Ferrari.
14.05.2026, 08:14
Реальная цена Volkswagen Tiguan 11 лет в трейд-ин: сколько дают при покупке Geely Monjaro
Владелец Volkswagen Tiguan с пробегом 156 тысяч км решил обменять свой автомобиль через трейд-ин на новый Geely Monjaro. В материале - подробности оценки, реальные суммы, условия дилеров и неожиданные нюансы сделки. Почему сейчас выгодно менять машину и на что обратить внимание при выборе салона.Читать далее
13.05.2026, 20:46
Geely Monjaro после 200 000 км: скрытые проблемы кузова и стойкость салона
Geely Monjaro с пробегом почти 200 тысяч километров прошел суровую проверку российскими дорогами и коммерческой эксплуатацией. В материале - неожиданные детали о состоянии кузова, салона и техники, а также советы для тех, кто рассматривает покупку подержанного Monjaro. Почему этот опыт важен для всех, кто выбирает китайские автомобили сегодня - читайте в обзоре.Читать далее
08.05.2026, 13:16
Эксперты назвали самые надежные китайские автомобили на вторичном рынке России
В России растет интерес к китайским авто с пробегом. Эксперты выделили лучшие модели. Узнайте, какие машины на вторичном рынке считаются самыми надежными. Подробности - в нашем материале.Читать далее
08.05.2026, 06:57
Новая реальность: калужский Tenet и белорусский Belgee потеснили «китайцев» в апреле 2026
В апреле продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 15%. На рынке появились новые сильные игроки - Tenet и Belgee, которые потеснили привычных лидеров. Эксперты отмечают заметные изменения в структуре спроса и динамике брендов.Читать далее
07.05.2026, 14:52
Российский авторынок в апреле 2026: неожиданные перестановки в топ-10 продаж
Апрель 2026 года принес новые тенденции на российском рынке легковых автомобилей: смена позиций в рейтинге, появление свежих моделей и заметный рост интереса к отдельным маркам. Эксперты отмечают, что привычные лидеры столкнулись с конкуренцией, а динамика продаж удивила даже опытных аналитиков. Читать далее
07.05.2026, 06:16
Geely Monjaro 2026: новые технологии и скрытые перемены в премиальном кроссовере
Geely Monjaro 2026 сохранил узнаваемый облик, но получил важные доработки в салоне и подвеске. Мы проверили, как рестайлинг повлиял на комфорт, управляемость и оснащение, и выяснили, что скрывается за внешней стабильностью модели.Читать далее
04.05.2026, 14:20
Как выбрать надёжный кроссовер до 3 млн рублей: рейтинг от эксперта
На рынке подержанных авто до 3 млн рублей можно найти кроссоверы, которые не только сохраняют ликвидность, но и радуют надежностью. Эксперт выделил пять моделей, заслуживающих внимания. Почему именно эти машины оказались в топе - рассказываем в материале.Читать далее
04.05.2026, 11:39
Geely Monjaro и KGM Torres: сравнение кроссоверов, которые меняют рынок
Два кроссовера из разных стран - Geely Monjaro и KGM Torres - оказались в центре внимания российских водителей. Почему их сравнивают, какие плюсы и минусы скрыты за внешним видом, и что важно знать перед покупкой - разбираемся подробно. Мало кто знает, что разница между ними не только в цене, но и в подходе к комфорту и технологиям.Читать далее
01.05.2026, 05:59
Belgee X50, Haval и Tenet: как изменился топ самых продаваемых новых авто в Москве
В начале 2026 года рынок новых автомобилей в Москве удивил: в пятерке лидеров оказались машины из четырех стран, а абсолютным фаворитом стал кроссовер белорусской сборки. Эксперты отмечают смещение интереса покупателей и новые предпочтения, которые могут изменить расстановку сил на рынке.Читать далее
26.04.2026, 07:57
Geely Monjaro, Haval Dargo и Chery: кто из китайских кроссоверов станет лидером рынка в 2026
Китайские кроссоверы уверенно вытесняют привычные бренды на российском рынке. Geely, Haval и Chery предлагают разные подходы к комфорту, технологиям и цене. Почему именно сейчас стоит внимательно рассмотреть эти марки - рассказываем в подробном разборе.Читать далее
