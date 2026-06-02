Утильсбор решил всё: как изменились цены Volga по сравнению с Geely Monjaro, Preface и Atlas

Возвращение «Волги»: альтернатива китайцам или копия за меньшие деньги

Volga возвращается на российский рынок с тремя новыми моделями - K40, C50 и K50. Производство уже идет в Нижнем Новгороде, а цены и комплектации обещают конкуренцию китайским аналогам. Почему это событие может изменить рынок - в нашем материале.

Volga возвращается на российский рынок с тремя новыми моделями - K40, C50 и K50. Производство уже идет в Нижнем Новгороде, а цены и комплектации обещают конкуренцию китайским аналогам. Почему это событие может изменить рынок - в нашем материале.

Российский автопром пересматривает перспективы: «Волга» официально объявила стартовые цены на три новые модели, которые уже сходят с конвейера в Нижнем Новгороде. Это событие может стать одним из ключевых для рынка — ведь речь идет о возвращении бренда и предложении альтернативы современным китайским автомобилям.

Линейку представляет кроссовер Волга К40 — самая доступная из новинок. По сути, это адаптированная версия Geely Atlas/Boyue L, но с сохранением прежнего интерьера. Базовая комплектация оценена минимум в 2 749 000 рублей. Здесь установлен 1,5-литровый турбомотор на 147 л. с., роботизированная 7-ступенчатая коробка, передний привод и 18-дюймовые диски. В более дорогих версиях появятся 2-литровый двигатель (200 л. с.), 8-ступенчатый автомат, полный привод и 19-дюймовые колеса. Среди опций — система удержания в полосе, адаптивный круиз-контроль, камера кругового обзора, преднатяжители ремней и шесть подушек безопасности.

Следом идет седан Волга С50, который позиционируется как аналог Geely Preface. Его минимальная цена — 2 899 000 рублей. В начальной версии — 2-литровый турбомотор (150 л. с.), 7-ступенчатый «робот», передний привод и 17-дюймовые колеса. Топовые комплектации предусматривают 200 л. с., 18-дюймовые диски, систему бесключевого доступа, двухзонный климат-контроль, аудиосистему с 12 динамиками, датчики света и дождя, камеру кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, а также систему автоматического торможения и удержания в полосе.

Флагманом становится кроссовер Volga K50 — переработанная версия Geely Monjaro. Его стартовая цена — 4 199 000 рублей. В базе — 2-литровый турбомотор на 238 л. с., 8-ступенчатый автомат, полный привод и 19-дюймовые диски (за доплату — 20-дюймовые). В оснащении — панорамная крыша, контурная подсветка салона и адаптивная подвеска.

Продажи всех трех моделей стартуют в июне 2026 года. Тогда же представят все детали по комплектациям. На автомобили «Волга» распространяется гарантия 5 лет или 150 000 км пробега. Интересно, что цены на аналогичные модели Geely чуть выше, но разница незначительна. При этом на «Волгу» не будет начисляться утилизационный сбор, что теоретически позволит сделать их дешевле оригинальных китайских решений. Однако, как показывает практика, реальная стоимость может отличаться от заявленной — окончательные цены будут объявлены только после показа машин у дилеров.

Для российского рынка запуск «Волги» — это не только вопрос ностальгии, но и важный шаг к локализации производства и снижению зависимости от импорта. Производственная площадка в Нижнем Новгороде, ранее собиравшая Volkswagen и Skoda, а теперь находящаяся под управлением АО «Производство легковых автомобилей» (структура ГАЗа), возвращает на рынок отечественный бренд. Подобные технологические решения уже встречались в советской промышленности, например, использование белых шин на комбайнах для защиты от солнца стало одним из забытых, но эффективных мер.