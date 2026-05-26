Volga раскрыла стоимость машин и запускает продажи летом - что важно знать

Volga объявила цены на новые модели: старт продаж уже в июне

Возвращение Volga на рынок стало неожиданностью для многих. Компания представила сразу три новые модели и объявила цены, которые могут изменить расстановку сил среди конкурентов. Гарантия на автомобили - 5 лет или 150 000 км. Почему этот запуск важен именно сейчас и какие детали стоит учесть - разбираемся в материале.

Российский рынок автомобилей в 2026 году переживает заметные перемены, и запуск новых моделей Volga - событие, которое не останется без внимания. Для многих автолюбителей это не просто возвращение известного бренда, а реальный шанс выбрать современный автомобиль с понятной ценой и долгой гарантией. Volga официально объявила стоимость всех трех новых моделей, а продажи стартуют уже в июне.

В модельной линейке Volga сразу три автомобиля: седан Volga C50, кроссовер Volga K40 и более мощный Volga K50. Каждый из них получил собственные технические особенности и ценовой диапазон. Volga C50 оснащается двухлитровым мотором мощностью 150 или 200 л.с., передним приводом и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Минимальная цена - от 2 899 000 рублей. Volga K40 предлагает выбор между 1,5-литровым двигателем на 147 л.с. и двухлитровым на 200 л.с., а также между передним и полным приводом. Коробки передач - 7-ступенчатый «робот» или 8-ступенчатый «автомат». Стоимость начинается от 2 749 000 рублей. Самая дорогая модель - Volga K50 с двухлитровым мотором на 238 л.с., полным приводом и 8-ступенчатым «автоматом», стартует с отметки 4 199 000 рублей.

Гарантия на все автомобили составляет 5 лет или 150 000 км пробега, что выделяет Volga на фоне многих конкурентов. Такой подход может привлечь тех, кто ищет долгосрочное решение без лишних рисков. По информации Autonews, все три модели поступят в продажу одновременно, что позволит покупателям выбрать подходящий вариант без ожидания. Важно отметить, что Volga делает ставку на современные технологии и адаптацию к российским условиям эксплуатации.

Интересно, что на фоне общего роста цен на новые автомобили в России, Volga решила не затягивать с публикацией прайс-листа. Это может стать дополнительным стимулом для тех, кто планирует обновить машину в ближайшие месяцы.

Если рассматривать ситуацию в целом, запуск новых моделей Volga может указывать на оживление отечественного автопрома и усиление конкуренции среди производителей. Гарантийные условия и ценовая политика выглядят как попытка вернуть доверие покупателей, которые часто игнорируют малоизвестные бренды. Судя по имеющимся данным, Volga делает ставку на сочетание доступности, надежности и современных опций. Для российского рынка это может стать важным сигналом: отечественные марки готовы бороться за клиента не только ценой, но и качеством сервиса.