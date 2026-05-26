Volga раскрыла стоимость машин и запускает продажи летом - что важно знать

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

26 мая 2026, 14:06

Volga объявила цены на новые модели: старт продаж уже в июне

Volga объявила цены на новые модели: старт продаж уже в июне

Volga раскрыла стоимость машин и запускает продажи летом - что важно знать

Volga объявила цены на новые модели: старт продаж уже в июне

Возвращение Volga на рынок стало неожиданностью для многих. Компания представила сразу три новые модели и объявила цены, которые могут изменить расстановку сил среди конкурентов. Гарантия на автомобили - 5 лет или 150 000 км. Почему этот запуск важен именно сейчас и какие детали стоит учесть - разбираемся в материале.

Возвращение Volga на рынок стало неожиданностью для многих. Компания представила сразу три новые модели и объявила цены, которые могут изменить расстановку сил среди конкурентов. Гарантия на автомобили - 5 лет или 150 000 км. Почему этот запуск важен именно сейчас и какие детали стоит учесть - разбираемся в материале.

Российский рынок автомобилей в 2026 году переживает заметные перемены, и запуск новых моделей Volga - событие, которое не останется без внимания. Для многих автолюбителей это не просто возвращение известного бренда, а реальный шанс выбрать современный автомобиль с понятной ценой и долгой гарантией. Volga официально объявила стоимость всех трех новых моделей, а продажи стартуют уже в июне.

В модельной линейке Volga сразу три автомобиля: седан Volga C50, кроссовер Volga K40 и более мощный Volga K50. Каждый из них получил собственные технические особенности и ценовой диапазон. Volga C50 оснащается двухлитровым мотором мощностью 150 или 200 л.с., передним приводом и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Минимальная цена - от 2 899 000 рублей. Volga K40 предлагает выбор между 1,5-литровым двигателем на 147 л.с. и двухлитровым на 200 л.с., а также между передним и полным приводом. Коробки передач - 7-ступенчатый «робот» или 8-ступенчатый «автомат». Стоимость начинается от 2 749 000 рублей. Самая дорогая модель - Volga K50 с двухлитровым мотором на 238 л.с., полным приводом и 8-ступенчатым «автоматом», стартует с отметки 4 199 000 рублей.

Гарантия на все автомобили составляет 5 лет или 150 000 км пробега, что выделяет Volga на фоне многих конкурентов. Такой подход может привлечь тех, кто ищет долгосрочное решение без лишних рисков. По информации Autonews, все три модели поступят в продажу одновременно, что позволит покупателям выбрать подходящий вариант без ожидания. Важно отметить, что Volga делает ставку на современные технологии и адаптацию к российским условиям эксплуатации.

Интересно, что на фоне общего роста цен на новые автомобили в России, Volga решила не затягивать с публикацией прайс-листа. Это может стать дополнительным стимулом для тех, кто планирует обновить машину в ближайшие месяцы. Для сравнения, недавно на рынке обсуждался выход нового седана Tenet, который также вызвал интерес у экспертов и покупателей - подробнее о его особенностях можно узнать в материале о запуске Tenet на российском рынке.

Если рассматривать ситуацию в целом, запуск новых моделей Volga может указывать на оживление отечественного автопрома и усиление конкуренции среди производителей. Гарантийные условия и ценовая политика выглядят как попытка вернуть доверие покупателей, которые часто игнорируют малоизвестные бренды. Судя по имеющимся данным, Volga делает ставку на сочетание доступности, надежности и современных опций. Для российского рынка это может стать важным сигналом: отечественные марки готовы бороться за клиента не только ценой, но и качеством сервиса.

Упомянутые марки: Volga
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Волга

Похожие материалы Волга

Volga объявила цены на новые модели: старт продаж уже в июне
Kia K3 из Узбекистана: старт продаж и все комплектации для рынка
Беременность и автомобиль: как снизить риски за рулем и на пассажирском сиденье
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D
Geely Vision и еще 105 моделей
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Иваново Ростов-на-Дону Воронежская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться