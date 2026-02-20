Volga ищет людей чтобы начать выпуск новых автомобилей

Volga открыла 26 вакансий и планирует создать 2 тысячи рабочих мест к 2026 году

Volga возвращается на рынок с амбициозными планами - компания уже ищет сотрудников в двух городах и обещает тысячи рабочих мест. Что грозит рынку труда и какие перемены ждут автолюбителей - мало кто знает детали.

Возвращение бренда Volga на российский рынок - событие, которое может изменить не только автомобильную отрасль, но и рынок труда в стране. Для многих автолюбителей это не просто запуск новых моделей, а реальный шанс увидеть, как отечественный автопром вновь становится заметным игроком. Уже сейчас компания объявила о начале масштабного набора персонала, что говорит о серьезности намерений и долгосрочных планах.

На официальном сайте Volga появилась информация о 26 открытых вакансиях. В Москве компания ищет специалистов по правовым вопросам и маркетингу, а в Нижнем Новгороде - широкий спектр сотрудников: от инженеров и сварщиков до менеджеров по запуску новых продуктов и финансовых экспертов. Такой подход говорит о том, что Volga делает ставку не только на производство, но и на развитие всех направлений бизнеса.

По информации Autonews, к концу 2026 года штат компании должен вырасти до 2 тысяч человек. Это не просто цифра - речь идет о создании новых рабочих мест в условиях, когда многие предприятия сокращают персонал или переводят сотрудников на неполный рабочий день. Для Нижнего Новгорода, где будет развернуто основное производство, это особенно актуально: город давно нуждается в новых точках роста и стабильных работодателях.

Volga официально подтвердила, что запуск производства намечен на второй квартал 2026 года. На старте компания планирует выпускать три модели: два кроссовера (D-SUV и C-SUV) и седан бизнес-класса. Все автомобили будут собираться на заводе, где раньше выпускались Skoda и Volkswagen. Это решение выглядит логичным: инфраструктура уже готова, а специалисты с опытом работы на крупных автозаводах есть в регионе.

Интересно, что Volga не ограничивается только техническими вакансиями. В списке открытых позиций есть предложения для офисных сотрудников, специалистов по финансам и маркетингу. Это говорит о комплексном подходе к развитию бренда и желании создать сильную команду, способную конкурировать не только на российском, но и на международном рынке.

Для автолюбителей запуск Volga - это возможность увидеть новые отечественные автомобили, которые могут составить конкуренцию иностранным моделям. Для специалистов - шанс получить работу на современном предприятии с перспективой карьерного роста. Для города - новые рабочие места и развитие промышленности. Как показывает практика, такие проекты способны дать мощный импульс экономике региона и изменить ситуацию на рынке труда.

Планы Volga выглядят амбициозно, но именно такие шаги сейчас нужны российскому автопрому. В условиях, когда многие зарубежные бренды ушли с рынка, появление сильного отечественного игрока может стать тем самым фактором, который вернет доверие покупателей к российским автомобилям. Остается следить за развитием событий и ждать первых моделей на дорогах страны.