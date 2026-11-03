Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

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Автор: Дарья Климова

3 ноября 2026, 22:35

Аттракцион щедрости до конца ноября: новые «Волги» распродают онлайн со скидкой в сотни тысяч рублей

Аттракцион щедрости до конца ноября: новые «Волги» распродают онлайн со скидкой в сотни тысяч рублей

Возрожденная Volga неожиданно появилась в Сбере: сколько на самом деле стоят новые модели на онлайн-платформе

Аттракцион щедрости до конца ноября: новые «Волги» распродают онлайн со скидкой в сотни тысяч рублей

Полноприводный флагман на 238 сил, технологичные кроссоверы и новый седан C50 внезапно стали доступны для заказа в один клик. В честь старта продаж покупателям дарят прямую скидку 6%, позволяющую сходу сэкономить до 260 000 рублей. Однако у этой акции от автопроизводителя есть жесткое ограничение по времени, после которого цены мгновенно вернутся к прежним миллионным отметкам...

Полноприводный флагман на 238 сил, технологичные кроссоверы и новый седан C50 внезапно стали доступны для заказа в один клик. В честь старта продаж покупателям дарят прямую скидку 6%, позволяющую сходу сэкономить до 260 000 рублей. Однако у этой акции от автопроизводителя есть жесткое ограничение по времени, после которого цены мгновенно вернутся к прежним миллионным отметкам...

K40 стоит от 2 649 000 руб., а флагманский K50 - от 3 949 000 руб. Теперь обе модели, как и седан C50, можно заказать через «СберАвто».

Автомобили Volga впервые появились на платформе. Скидка 6% действует на каждую из трех моделей до конца ноября 2026 года, сообщили Autonews.ru в пресс-службе марки. Цены указаны для онлайн-покупки, размер скидки отдельно не пересчитывали.

В публикации SpeedMe отдельно указаны базовые цены до скидки: K40 стоит от 2 849 000 руб., C50 - от 2 999 000 руб. Цена K50 начинается от 4 349 000 руб. По расчету издания, скидка 6% от этих сумм составляет 170 940, 179 940 и 260 940 руб. соответственно. Для K50 расчетная экономия при базовой цене 4 349 000 руб. равна 260 940 руб.

Модель и комплектацию выбирают, а заказ оформляют дистанционно. После покупки автомобиль можно получить в официальном дилерском центре Volga.

K50 - флагманский кроссовер D-класса с двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 238 л. с. и крутящим моментом 350 Н·м. Двигатель работает с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. В оснащение входят полный привод и адаптивная подвеска. Длина модели составляет 4770 мм, ширина - 1895 мм, высота - 1689 мм; колесная база - 2845 мм.

Для K40 предусмотрены две силовые установки. Переднеприводный вариант получил 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л. с. и семиступенчатую роботизированную коробку. Двухлитровый мотор мощностью 200 л. с. работает с восьмиступенчатым автоматом и полным приводом. Цена этой версии начинается от 2 649 000 руб. Длина K40 составляет 4730 мм.

Двухлитровый бензиновый турбодвигатель C50 с непосредственным впрыском развивает 150 или 200 л. с. Оба варианта работают с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Крутящий момент каждой версии составляет 325 Н·м; цена начинается от 2 925 000 руб.

По данным компании, через «СберАвто» проходит каждая вторая онлайн-сделка по покупке автомобиля в России. Вопросы документов и гарантии при покупке двигателей на площадках разбирались в отдельном материале.

Все три модели построены на модульной платформе D-класса и адаптированы к российским условиям эксплуатации. Сборка автомобилей Volga на предприятии в Нижнем Новгороде началась в апреле 2026 года, продажи стартовали в июне.

На все модели Volga распространяется гарантия сроком пять лет или на 150 тыс. км пробега.

Упомянутые марки: Volga
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