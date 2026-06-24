Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

24 июня 2026, 19:06

Volga открыла первые дилерские центры: как прошел старт продаж новых моделей

Volga открыла первые дилерские центры: как прошел старт продаж новых моделей

Новая Volga: что происходило в дилерских центрах бренда в первый день продаж

Volga открыла первые дилерские центры: как прошел старт продаж новых моделей

В России стартовали продажи автомобилей Volga: первые 25 дилерских центров приняли покупателей, а интерес к моделям K50, K40 и C50 оказался выше ожиданий. Почему запуск новой марки вызвал такой резонанс и с какими нюансами столкнулись клиенты - в нашем материале.

В России стартовали продажи автомобилей Volga: первые 25 дилерских центров приняли покупателей, а интерес к моделям K50, K40 и C50 оказался выше ожиданий. Почему запуск новой марки вызвал такой резонанс и с какими нюансами столкнулись клиенты - в нашем материале.

Открытие первых дилерских центров Volga стало заметным событием на российском автопроме. В субботу 25 шоурумов новой марки одновременно распахнули двери для покупателей, и интерес оказался ощутимым: несмотря на скепсис части экспертов, запуск бренда вызвал живой отклик у автолюбителей. Уже в первый день в залах было немало желающих познакомиться с новинками, а атмосфера скорее напоминала праздник для поклонников отечественного автопрома.

Volga предложила сразу три модели: кроссоверы K50 и K40, а также седан C50. Все автомобили были доступны для осмотра и покупки, правда, не во всех комплектациях. Например, отсутствовали версии с 1,5-литровым 150-сильным мотором для C50 и K40, а флагманский K50 был представлен только в топовых исполнениях «Премиум» и «Эксклюзив». Для первых покупателей подготовили особые условия: шильдик First Edition, комплект зимней резины в подарок, а также скидки по трейд-ин — 100 000 рублей на K40 и C50 и 150 000 рублей на K50.

Московские дилеры тщательно подготовились к старту: вывески и оформление соответствовали брендбуку, персонал прошёл обучение, хотя в некоторых случаях знания менеджеров о деталях моделей ещё требовали доработки. Тем не менее это не помешало клиентам активно оформлять сделки — особенно на кроссовер K50, который стал самым востребованным в первый день продаж.

Судя по реакции рынка, Volga может занять заметную нишу среди отечественных марок. Уже в ближайшее время дилерская сеть расширится до 60 точек, а ассортимент комплектаций обещают увеличить. Для российского автолюбителя это означает не только больший выбор, но и возможность приобрести современный автомобиль с учётом локальных особенностей и сервисной поддержки. Важно отметить, что запуск Volga — это не просто возвращение исторического имени, а попытка создать новую традицию на рынке, где конкуренция и ожидания покупателей становятся всё выше.

Интересно, что старт Volga совпал с периодом, когда российский рынок испытывает дефицит новых отечественных моделей, а спрос на альтернативы западным брендам стабильно высок. Это подтверждает и опыт других производителей: например, недавно Subaru анонсировала новую модель с механической коробкой передач, что тоже вызвало оживление среди покупателей — подробнее об этом можно узнать в отдельном материале о пятидверке с турбомотором.

Упомянутые модели: Volga K30, Volga K40, Volga С40
Упомянутые марки: Volga
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