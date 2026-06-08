Новая линейка Volga выходит на рынок - сколько машин окажется у покупателей?

8 июня 2026, 17:47
Volga планирует реализовать до 27 тысяч автомобилей в России к 2026 году
Volga планирует реализовать до 27 тысяч автомобилей в России к 2026 году
В России стартуют продажи новых моделей Volga. Ожидается высокий интерес к кроссоверам и седанам. Производство уже набрало обороты. Подробности о планах бренда - в нашем материале.
В ближайшие месяцы российский рынок пополнится новыми автомобилями под брендом «Волга». В линейку войдут кроссоверы K40 и K50, а также седан C50. Эти модели представляют собой адаптированные версии популярных Geely Atlas, Monjaro и Preface. Как сообщает Российская газета, на нижегородском заводе уже завершена подготовка к массовому выпуску, и предприятие работает в полном режиме первой смены.
На сегодняшний день с конвейера сошло около 1 500 автомобилей. До конца текущего года производитель намерен выпустить порядка 30 000 легковых машин. Однако не все из них сразу попадут к конечным покупателям - часть останется на складах дилеров по всей стране.
По оценкам руководства бренда, к концу 2026 года планируется реализовать от 25 000 до 27 000 автомобилей. Такой прогноз учитывает как спрос на новые модели, так и особенности логистики и формирования товарных запасов у дилерских центров.
В компании отмечают, что пока не планируют выпускать специальные версии для корпоративных автопарков и такси. Тем не менее, представители бренда уверены: автомобили «Волга» могут заинтересовать бизнес благодаря выгодной стоимости владения и экономичному расходу топлива. Базовые комплектации уже оснащены всем необходимым для комфортной эксплуатации, что делает их привлекательными для коммерческого использования.
Старт продаж намечен на 19 июня 2026 года. Минимальная цена на новые российские автомобили составит 2 749 000 рублей. Ожидается, что интерес к новинкам будет высоким, учитывая сочетание оснащения и стоимости.
Таким образом, «Волга» делает ставку на массовый сегмент и рассчитывает занять заметную долю рынка за счет конкурентных преимуществ своих моделей. Как показывает практика, российские автолюбители все чаще выбирают современные и доступные по цене автомобили отечественной сборки.
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