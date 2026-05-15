Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

15 мая 2026, 15:07

Volga претендует на место в реестре такси: что изменится для водителей и парков

Volga готова предложить пассажирам такси бизнес-класс по цене комфорта

Модели Volga могут появиться в официальном списке автомобилей для такси - компания уверяет, что все требования выполнены. Почему это важно для рынка, какие условия выдвигает Минпромторг и что думают эксперты - разбираемся, что ждет таксопарки и водителей в ближайшее время.

Включение автомобилей Volga в перечень моделей, разрешенных для работы в такси, может серьезно изменить ситуацию на рынке перевозок в России. Для таксопарков и водителей это шанс получить доступ к новым машинам, которые соответствуют современным требованиям и стандартам безопасности. Как сообщает Autonews, представители бренда уверяют: у Volga есть все основания для попадания в реестр Минпромторга, а значит, вскоре эти автомобили могут появиться на улицах российских городов с желтыми номерами.

В компании подчеркивают, что ключевым условием для допуска в такси является наличие специального инвестиционного контракта (СПИК). Такой документ у Volga уже подписан, что, по словам пресс-офиса, дает бренду преимущество перед конкурентами. В отличие от других марок, запущенных до 2025 года, Volga стремиться к более высокому уровню локализации производства и ускоренному выполнению целевых показателей. Это значит, что машины собираются с учетом российских реалий и требований, а значит, их эксплуатация будет выгоднее и проще для таксопарков.

В компании отмечают, что просторный салон бизнес-класса, надежная конструкция и адаптация к российским условиям эксплуатации делают Volga привлекательным выбором для перевозчиков. По мнению представителей бренда, именно такие характеристики ищут современные таксопарки, которые стремятся снизить издержки и повысить комфорт пассажиров. Кроме того, эксперты рынка отмечают, что появление новых моделей в реестре может привести к росту конкуренции и снижению цен на услуги такси.

В конце марта 2026 года Минпромторг обновил список автомобилей, которые соответствуют требованиям по локализации и могут использоваться в такси. В перечень вошли такие марки, как Lada (Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Travel, Niva Legend), Sollers (SP7, SF1), Evolute (I-JOY, I-SKY, I-SPACE), Voyah (Free, Dream, Passion), «Москвич» (3, 3е, 6, 8, М70, М90), UMO (модель 5), Haval (F7, F7x, Jolion) и Tenet (T7). Однако Volga пока в этом списке не значится, хотя общественные организации уже обратились к Минпромторгу с просьбой включить бренд в реестр.

Интересно, что вопрос о расходах и выгоде для таксистов остается актуальным. Как показал недавний анализ, многие водители теряют значительную часть дохода на обслуживание автомобилей. Например, в материале о том, как расходы на ремонт и сервис могут «съедать» до четверти заработка таксиста, подробно разбираются причины и последствия таких трат - подробности о том, как это влияет на работу перевозчиков.

Включение Volga в реестр такси может стать важным шагом для обновления автопарка и повышения качества перевозок. По информации Autonews, компания рассчитывает на высокий спрос в этом сегменте и готова предложить рынку современные решения, которые отвечают ожиданиям как водителей, так и пассажиров.

