30 тысяч машин до конца года: амбициозные планы Volga на фоне дефицита новых авто

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

22 июля 2026, 10:12

Volga расширяет дилерскую сеть и наращивает поставки новых моделей в регионы

Volga расширяет дилерскую сеть и наращивает поставки новых моделей в регионы

30 тысяч машин до конца года: амбициозные планы Volga на фоне дефицита новых авто

Volga расширяет дилерскую сеть и наращивает поставки новых моделей в регионы

В первые дни продаж Volga делает ставку на быстрое расширение ассортимента у дилеров. Мало кто знает, что уже сейчас в портфеле бренда три модели с разными моторами и комплектациями. От 2,75 млн рублей: что грозит рынку и какие планы по выпуску озвучены - объясняем, почему это важно именно сейчас.

В первые дни продаж Volga делает ставку на быстрое расширение ассортимента у дилеров. Мало кто знает, что уже сейчас в портфеле бренда три модели с разными моторами и комплектациями. От 2,75 млн рублей: что грозит рынку и какие планы по выпуску озвучены - объясняем, почему это важно именно сейчас.

Для российских автолюбителей новость о старте активных поставок автомобилей Volga в дилерские центры может стать определяющей: речь идет не только о расширении выбора, но и о формировании новой конкуренции на рынке. В условиях, когда многие бренды ушли или сократили присутствие, появление сразу трех моделей Volga с разными типами кузова и моторами способно изменить баланс сил в сегменте новых авто.

Как отмечают в пресс-службе марки, сейчас основной акцент делается на том, чтобы дилерские склады были максимально укомплектованы всеми заявленными комплектациями и вариантами двигателей. Это позволит покупателям не ждать поставок, а выбирать машину из наличия, что особенно актуально на фоне дефицита некоторых моделей у других производителей. Volga придерживается утвержденного плана развития: дилерская сеть расширяется, а география продаж становится шире с каждой неделей.

В портфеле бренда представлены три ключевые модели: бизнес-седан C50 (от 2 899 000 рублей), среднеразмерный кроссовер K40 (от 2 749 000 рублей) и флагманский полноприводный кроссовер K50 (от 4 199 000 рублей). Такой подход позволяет Volga охватить сразу несколько сегментов, что редко встречается среди новых игроков. К тому же, ставка на широкий выбор комплектаций и двигателей может привлечь как корпоративных клиентов, так и частных покупателей.

Интересно, что Volga не ограничивается только столичными регионами: дилерская сеть развивается и в других городах, что создает условия для равномерного доступа к новым моделям по всей стране. В компании подчеркивают, что все операционные процессы идут по графику, а партнерская сеть растет планомерно. Это может указывать на серьезные намерения бренда закрепиться на российском рынке и конкурировать с уже известными марками.

В контексте последних тенденций на рынке стоит отметить, что Volga планирует выпустить до конца года 30 тысяч автомобилей, а в следующем году удвоить этот показатель. Такой амбициозный план выглядит особенно значимым на фоне общего сокращения предложения новых машин в России. Для сравнения, эксперты шинной отрасли недавно обсуждали, как запуск новых моделей может повлиять на рынок - например, выход Ikon Autograph Ultra 5 стал заметным событием для автолюбителей и дилеров.

В целом, стратегия Volga по быстрому наполнению складов и расширению дилерской сети может стать примером для других отечественных производителей. Важно, что компания делает ставку не только на количество, но и на разнообразие моделей, что позволяет ей претендовать на лидерство в своем сегменте. Если планы по выпуску и продажам будут реализованы, Volga сможет укрепить позиции на рынке и предложить покупателям альтернативу привычным брендам.

Упомянутые марки: Volga
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Волга

Похожие материалы Волга

На что обратить внимание при выборе электросамоката для города и дачи
Mercedes-Maybach GLS 680: обновление флагмана с ИИ и уникальными деталями
60 лет с момента основания АВТОВАЗа: как менялся крупнейший автозавод России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Йошкар-Ола Оренбург Нижний Тагил
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться