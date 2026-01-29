Не прошли сертификацию: какие проблемы ждут Volga С40 и почему запуск модели вызывает вопросы

Volga С40: новый бизнес-седан для России

В России планируют запустить продажи Volga С40 - первого бизнес-седана возрожденной марки. Чем отличается новинка, какие сложности возникли при запуске производства и чего ждать от цен - разбираемся в деталях.

В России официально зарегистрированы первые экземпляры Волги С40 - долгожданного бизнес-седана, который должен стать флагманом обновленной серии отечественного автопрома. Модель уже поставили на учет, и она сразу привлекла внимание как автолюбителей, так и чиновников, для которых «Волга» традиционно ассоциируется с престижем и статусом.

Премьера сразу трёх новых моделей «Волги» — седана и двух кроссоверов — состоялась в мае на выставке ЦИПР-2024. Автомобили были представлены премьер-министру и первому вице-премьеру, что демонстрирует инновационность проекта для российского автопрома. Седан С40 выделяется среди новинок: именно он должен стать визитной карточкой марки и основным выбором для государственных структур.

Дизайн и особенности: китайские корни и российский акцент

В основе Волги С40 лежит хорошо знакомый китайский Changan Raeton Plus. Однако при подготовке к производству в Нижнем Новгороде автомобиль получил изменения во внешности: переработанную решетку радиатора с фирменным «китовым усом», новый бампер и узнаваемый значок с оленем. На крышке багажника появилась надпись «Волга», хотя сзади шильдик остался китайским — на его поверхности просто наклеили отечественный логотип. В салоне, по предварительным данным, изменений будет немного, но официальной информации пока нет.

Техническая база: что скрывается под капотом

Changan Raeton Plus, ставший донором для Волги С40, построен на платформе P3 и изначально ориентировался на конкуренцию с Volkswagen Passat. Габариты значительные: длина - 4800 мм, ширина - 1825 мм, высота - 1465 мм, колесная база - 2770 мм. Под капотом установлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 188 л.с. и крутящим моментом 300 Нм, который работает в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двумя мокрыми сцеплениями. Привод - только передний.

В оснащении автомобиля - полный набор современных опций: светодиодная оптика, камера кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, система ручного торможения, проекционный фонарь, система с большим обзором, электропривод и вентиляция передних кресел. В зависимости от комплектации доступны колеса диаметром 16, 17 или 18 дюймов. Уже в базовой версии в них предусмотрены системы ABS и ESP, подушки безопасности, датчики давления в шинах и другие опции, которые стали стандартом для современных бизнес-седанов.

Цены и комплектации: чего ждать экологическим покупателям

В Китае Changan Raeton Plus продается по цене от 1,24 до 1,53 млн рублей в пересчете на местную валюту. Однако на российском рынке, модель доступна только у «серых» дилеров, стоимость доходит до 2,5 млн рублей. При этом с учетом кредитных программ и Trade-in цену можно снизить примерно до 1,84 млн рублей. Ожидается, что официальная Волга С40 будет стоить не дешевле 2,5 млн рублей, особенно на старте продаж.

Автомобиль появится в пяти цветах и ​​с разным уровнем оснащения. В топовых версиях - расширенный набор ассистентов водителя и более качественные материалы отделки. В Китае спрос на модель остается умеренным: за весь период продаж реализовано чуть более 34 тысяч машин.

Проблемы сертификации и локализации: запуск подводных камней

Одной из главных сложностей при запуске производства Волги С40 в России стала сертификация рулевого колеса. Даже после замены шильдика на руле требуется повторное проведение краш-тестов, поскольку под накладкой находится подушка безопасности, и любые изменения требуют новой сертификации. Этот вопрос вызвал бурную реакцию у премьер-министра, что обеспечивает соблюдение требований безопасности.

Согласно постановлению правительства о локализации, производитель обязан освоить ряд технологических операций: штамповку, сварку, окраску, локализацию двигателя, коробки передач и других узлов. Производство планируют развернуть на конвейере, где раньше собирали Skoda Octavia. Для ГАЗа это первый легковой проект за последние 15 лет: последняя модель сошла с конвейера в 2009 году.

Волга С40 - это попытка вернуть отечественный бизнес-седан на российские дороги, но путь к успеху будет непростым: предстоит решить вопросы сертификации, локализации и конкурентности на рынке.