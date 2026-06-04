Возвращение легенды: 60 миллиардов инвестиций и три новые модели — как возрождается Волга в Нижнем Новгороде

4 июня 2026, 09:57
Волга возвращается: новые модели, цены и детали локализации производства
Волга возвращается: новые модели, цены и детали локализации производства
Нижегородская компания ПЛА запускает масштабную локализацию новых Волг с инвестициями не менее 60 млрд рублей. Какие модели появятся, чем они удивят и почему это важно для рынка - рассказываем, что ждет покупателей уже этим летом.
Российских автолюбителей ждет заметное обновление рынка: в Нижнем Новгороде стартует крупный проект по возрождению бренда «Волга», который теперь будут писать латинскими буквами - Volga. Компания «Производство легковых автомобилей» (ПЛА) намерена вложить в локализацию новых моделей не менее 60 млрд рублей за ближайшие 10 лет. Это решение может изменить баланс сил среди отечественных производителей и дать покупателям больше выбора в сегменте современных автомобилей.
В рамках проекта под маркой Volga планируется выпускать сразу три модели, которые станут аналогами популярных Geely: седан C50 (Preface), а также кроссоверы K40 (Atlas IV) и K50 (Monjaro). Производство будет организовано по полному циклу, включая сварку и окраску кузовов. Для этого задействуют мощности, ранее использовавшиеся для сборки Volkswagen и Skoda, что позволит быстро наладить выпуск и обеспечить высокое качество сборки.
Первые автомобили Volga появятся в продаже уже летом. По информации на официальном сайте бренда, седан C50 получит бензиновый турбомотор объемом 2,0 литра с мощностью 150 или 200 л.с., оба варианта комплектуются 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Кроссовер Volga K40 будет доступен с турбомоторами 1,5 и 2,0 литра: первый вариант развивает 147 л.с. и работает с передним приводом, второй - 200 л.с. и оснащается 8-ступенчатым автоматом с полным приводом. Флагманская модель K50 - это крупный кроссовер длиной 4,8 метра, оснащенный 2,0-литровым турбомотором на 238 л.с., 8-ступенчатой автоматической коробкой и полным приводом.
Цены на новые Волги уже известны: стартовая стоимость C50 составит от 2 899 000 рублей, K40 - от 2 749 000 рублей, а K50 - от 4 199 000 рублей. Все модели будут предлагаться в трех фиксированных комплектациях, причем «зимний пакет» войдет в стандартное оснащение. Покупателям предложат выбор из пяти цветов кузова, что позволит подобрать автомобиль под свой вкус.
Интересно, что для реализации этого проекта ПЛА использует опыт и инфраструктуру, оставшиеся после ухода западных брендов. Это позволяет не только сохранить рабочие места, но и ускорить запуск новых моделей. Как отмечают эксперты, подобная стратегия уже приносила плоды другим российским производителям: например, АвтоВАЗ недавно расширил экспорт и начал сборку Lada в Казахстане и Узбекистане, что подробно разбиралось в материале о новых рынках для российских автомобилей.
В целом, запуск новых Волг может стать важным шагом для отечественного автопрома. Локализация производства, использование современных технологий и адаптация под российские условия создают предпосылки для повышения конкурентоспособности. Важно отметить, что ставка делается на полный цикл производства, что редко встречается среди новых проектов последних лет. Если планы ПЛА реализуются в полном объеме, российские покупатели получат не только новые модели, но и уверенность в их сервисе и доступности запчастей.
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