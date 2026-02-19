Volga выходит на рынок потому, что Geely уходит и дилеры меняют правила

Volga возвращается: три новые модели для России и детали производства

Российский бренд Volga готовит к запуску три новые модели, которые будут собирать в Нижнем Новгороде. Почему именно сейчас бренд возвращается, какие машины появятся и что это значит для рынка - объяснил эксперт. Мало кто знает, как изменится выбор у покупателей.

Российский рынок автомобилей стоит на пороге заметных перемен: бренд Volga официально возвращается и уже в 2026 году предложит покупателям сразу три новые модели. Это событие важно для всех, кто следит за судьбой отечественного автопрома и ищет альтернативу ушедшим европейским маркам. Новые Volga будут собирать на мощностях завода в Нижнем Новгороде, где до недавнего времени выпускали Volkswagen и Skoda. Теперь здесь готовят к запуску кроссоверы и седан, созданные на базе локализованных моделей Geely. Для многих россиян это шанс получить современные автомобили с привычным именем, но с новыми технологиями и подходом к производству.

Производство стартует во втором квартале 2026 года, а продажи в дилерских центрах начнутся уже в третьем квартале. Как отмечают представители компании «Производство легковых автомобилей» (ПЛА), которая владеет правами на бренд Volga, на первом этапе в линейке появятся два кроссовера и один седан. Все они будут выпускаться на том же предприятии, где раньше собирали популярные европейские модели. Сейчас на заводе активно модернизируют оборудование и инфраструктуру, чтобы обеспечить выпуск до 110 тысяч машин в год. Ранее здесь сходили с конвейера Skoda Octavia, Kodiaq, Karoq и Volkswagen Taos.

Пока на официальном сайте и в Telegram-канале Volga нет подробной информации о комплектациях и технических характеристиках новых моделей. Однако представители компании обещают раскрыть все детали ближе к старту продаж. По словам главы ПЛА Татьяны Фадеевой, ставка делается на внедрение современных решений и развитие собственной инженерной базы. Это позволит не только снизить зависимость от иностранных поставщиков, но и создать уникальные автомобили, адаптированные под российские условия.

Какие модели ждать и что известно о платформе

Осенью 2025 года стало известно, что под маркой Volga в России будут выпускать локализованные версии автомобилей Geely. Уже оформлены все необходимые документы для запуска массового производства - одобрения типа транспортного средства (ОТТС) получены минимум на две модели. По внешнему виду и техническим параметрам седан Volga С50 практически идентичен Geely Preface, а кроссовер Volga K50 - Geely Monjaro. Кроссовер получит бензиновый турбомотор 2.0 мощностью 238 л.с., а для седана предусмотрены два варианта двигателя: 2.0 на 150 и 204 л.с.

Кроме того, в 2025 году в сети появилось видео с еще одной новинкой - кроссовером, который внешне напоминает Geely Atlas, но уже с шильдиком Volga на решетке радиатора. На переднем бампере при этом отчетливо видна надпись Geely Design, а сам автомобиль частично скрыт камуфляжной пленкой. Это подтверждает, что Volga действительно делает ставку на проверенные китайские платформы, адаптируя их под российский рынок.

Почему Geely уходит, а Volga приходит

Автоэксперты отмечают, что в последние годы ценность бренда для покупателей заметно снизилась. По мнению бывшего главы ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олега Мосеева, российские клиенты все чаще ориентируются не на имя производителя, а на репутацию дилера. Он считает, что китайские марки постепенно исчезнут с рынка, уступив место локальным брендам, таким как Volga и Belgee. Geely, по его прогнозу, официально уйдет из России, а ее модели будут продаваться под новыми именами. Это связано с политикой китайских властей, которые ужесточают контроль над экспортом автомобилей.

Мосеев подчеркивает, что сейчас для покупателя важнее доверие к дилеру, чем к бренду. Если дилер зарекомендовал себя, клиент купит у него любую машину, независимо от шильдика на капоте. Такой подход уже сработал с марками Belgee и Tenet, которые успешно заняли свою нишу на рынке. В итоге, по мнению эксперта, Volga имеет все шансы повторить этот успех, особенно на фоне ухода Geely и других китайских брендов.

История попыток возрождения и реакция властей

Это не первая попытка вернуть Volga на рынок. В 2024 году на выставке в Нижнем Новгороде уже показывали седан и два кроссовера на базе Changan с логотипами ГАЗа и измененными бамперами. Тогда премьер-министр России Михаил Мишустин, осматривая новинки, обратил внимание на то, что даже руль в этих машинах был китайским. Он выразил мнение, что для настоящей локализации нужно не только менять эмблемы, но и глубже интегрировать российские компоненты. Впрочем, тот проект не получил развития, и только сейчас Volga возвращается с более продуманной стратегией и реальными шансами на успех.

Пока многие ждут подробностей о комплектациях и ценах, стоит отметить, что интерес к новым моделям Volga уже высок. Это подтверждается и тем, как быстро распространяются новости о запуске производства и появлении первых тестовых машин. Важно, что на фоне ухода европейских и китайских брендов российские автолюбители получают возможность выбирать современные автомобили, собранные на отечественных заводах.

Кстати, интерес к новым моделям и их особенностям не случаен: недавно вышло исследование о том, как изменился спрос на популярные автомобили в России, и какие нюансы стоит учитывать при покупке. Например, в материале о первых впечатлениях владельцев обновленной Нивы Тревел 2026 года подробно разбираются неожиданные детали эксплуатации и подводные камни покупки - подробнее об этом можно узнать в разборе опыта владельца новой Лады Нивы Тревел.