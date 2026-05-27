Новая Volga бросает вызов Geely - кто победит в битве за покупателя

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

27 мая 2026, 08:57

Volga выходит на рынок: сможет ли Geely удержать лидерство в России

Российский автопром удивляет новым брендом. Продажи стартуют в июне, цены уже известны. Volga возвращается, но с китайскими корнями. Geely не сдает позиции. Как изменится рынок - читайте в нашем материале.

В 2026 году российский рынок автомобилей пополнился новым игроком - маркой Volga, которую начали собирать в Нижнем Новгороде. Однако за громким возвращением легендарного имени скрывается хорошо знакомый Geely, адаптированный под отечественные реалии. Производство организовано по принципу бейдж-инжиниринга: китайские модели получают российский шильдик и проходят локализацию.

Стратегия разделения брендов выглядит продуманной. Geely продолжает предлагать самые современные разработки и технологии, а Volga и белорусский Belgee получают предыдущие поколения моделей. Это напоминает ситуацию с гаджетами: за новейшие функции приходится платить больше, а за проверенные временем решения - меньше. Для покупателей главным критерием остается выгодная цена и доступные условия кредитования. Если Volga сможет предложить привлекательные условия, многие предпочтут именно ее, несмотря на китайское происхождение техники.

Эксперты отмечают, что успех Volga напрямую зависит от качества сервиса. Если обслуживание не будет соответствовать ожиданиям, даже низкая стоимость не спасет от недовольства владельцев при первых неисправностях. Важно, чтобы уровень поддержки не уступал тому, что предлагает Geely.

На фоне появления Volga особое место занимает суббренд Knewstar, который представлен всего одной моделью - кроссовером Tugella. По мнению специалистов, этот проект не имеет перспектив и, вероятно, вскоре исчезнет с рынка. В отличие от Volga, которая получает статус российского продукта и преимущества при госзакупках и страховании, Knewstar не может похвастаться подобными бонусами.

Главное преимущество Volga - стоимость. Разница в цене между российской версией и оригинальным Geely достигает полумиллиона рублей. Например, Volga C50 стоит от 2 899 000 рублей, тогда как аналогичный Geely Preface - от 3 329 990. Модели K40 и K50 также заметно дешевле своих китайских прототипов. Такая ценовая политика может серьезно повлиять на расстановку сил на рынке. Geely придется либо внедрять новые технологии, либо предлагать специальные условия, чтобы не уступить позиции.

Старт продаж Volga намечен на лето 2026 года, а производство уже активно развивается. Подобный подход ранее использовали Chery и Tenet, убрав с рынка оригинальные китайские модели в пользу локализованных версий. Если тенденция сохранится, Geely может столкнуться с аналогичной ситуацией.

Переход на локализованные бренды упрощает логистику запчастей и ускоряет ремонт. Для владельцев это означает сокращение времени простоя автомобиля в сервисе. Кроме того, большинство деталей унифицировано с массовыми моделями Geely, что снижает риск дефицита комплектующих.

Volga не является полностью российским автомобилем - это адаптированные и собираемые в России модели Geely. Более низкая цена достигается за счет локализации, налоговых льгот и использования платформ предыдущих поколений. Geely не планирует уходить с рынка: компания сосредоточится на продаже самых современных и технологичных автомобилей, а Volga займет нишу доступных и надежных решений.

Похожие материалы Волга, Джили, Ньюстар

