9 новых дилерских центров только в Петербурге и старт продаж: каким получился первый кроссовер Volga

19 июня 2026, 19:57
Volga запускает продажи в Петербурге: 9 новых дилерских центров и старт цен
Volga запускает продажи в Петербурге: 9 новых дилерских центров и старт цен
Российский бренд Volga официально выходит на рынок Санкт-Петербурга с тремя новыми моделями и сразу девятью дилерскими центрами. Впервые раскрыты комплектации и цены на кроссовер К40, который получил расширенную зимнюю адаптацию. Почему этот шаг может изменить расстановку сил на рынке и что ждет покупателей - в нашем материале.
В Санкт-Петербурге в ближайшее время откроется девять новых дилерских центров Volga - именно столько точек продаж планирует запустить отечественный автопроизводитель, сообщает AutoRun SPb. Это событие совпало с официальным стартом продаж автомобилей Volga, которые теперь доступны для заказа в городе на Неве.
В линейке бренда представлены три модели: кроссоверы К40 и К50, а также седан С50. Все они построены на платформах Geely, что позволяет рассчитывать на проверенную техническую базу и современные опции. Производство автомобилей Volga организовано на заводе в Нижнем Новгороде, где ранее выпускались машины концерна VAG. Такой подход обеспечивает быстрый запуск новых моделей и адаптацию под российские условия.
Особое внимание привлек кроссовер Volga K40, который по сути является адаптированной версией Geely Atlas IV. Для покупателей доступны два варианта силовых установок: 1,5-литровый двигатель мощностью 147 л.с. с 7-ступенчатым роботом и передним приводом, а также 2,0-литровый мотор на 200 л.с. с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. Уже в базовой комплектации «Стандарт» (2WD, 150 л.с.) автомобиль оснащен 18-дюймовыми колесами, климат-контролем, камерой заднего вида, парктрониками, круиз-контролем и аудиосистемой на шесть динамиков. Цена стартует от 2 849 000 рублей.
Вариант «Комфорт» (2WD, 150 л.с.) оценивается в 3 149 000 рублей и отличается панорамной крышей, двухзонным климат-контролем, подогревом лобового стекла, адаптивным круиз-контролем, системами удержания в полосе и автоторможения, беспроводной зарядкой, электрорегулировкой сидений и атмосферной подсветкой. Для версии с полным приводом (4WD, 200 л.с.) цена составляет 3 599 000 рублей, а топовая комплектация «Премиум» (4WD, 200 л.с.) обойдется в 3 899 000 рублей. Здесь уже доступны двухцветная окраска кузова, проекционный дисплей, премиальная аудиосистема с 11 динамиками, электропривод багажника, вентиляция передних сидений и память настроек водительского кресла.
Все версии Volga K40 получили расширенный зимний пакет: подогрев передних и задних сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. На автомобили распространяется гарантия 5 лет или 150 000 км пробега, что может стать дополнительным аргументом для покупателей, ищущих надежность и уверенность в сервисе.
Напомним, Volga - это возрожденный российский бренд, который ранее был известен своими седанами и универсалами, выпускавшимися с середины XX века. После длительного перерыва марка вернулась на рынок, используя современные платформы и технологии партнеров из Китая. Завод в Нижнем Новгороде, где сейчас собирают автомобили Volga, ранее был площадкой для производства Volkswagen и Skoda, а теперь стал ключевым активом для развития отечественного автопрома. Возвращение Volga на рынок может стать важным этапом для всей отрасли, учитывая растущий интерес к локализованным моделям и расширение дилерской сети в крупных городах.
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