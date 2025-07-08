Volgabus представил трехосного газового монстра «ГиперБАС», который может заменить два автобуса

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Фото: Volgabus

По заявлению производителя, новый «ГиперБАС» имеет 51 сидячее место и вмещает до 130 пассажиров. Это на 40% больше, чем в типовом 18-метровом сочлененном автобусе, и на 90% больше, чем в стандартном 12-метровом. Таким образом, «ГиперБАС» может стать выгодной альтернативой сразу двум коротким машинам на линии. С другой стороны, если вместо двух автобусов будет курсировать один, интервалы между рейсами возрастут, что может доставить пассажирам дополнительные неудобства.Одним из ключевых технических решений стало появление третьей подруливающей оси, которая позволила не только сохранить маневренность, но и улучшить распределение нагрузки по осям, снизив износ шин и дорожного покрытия. Передняя подвеска – независимая, что положительно сказывается на плавности хода и устойчивости на поворотах. Также третья ось повысила общую грузоподъемность автобуса, сохраняя комфорт даже в длительных пригородных рейсах.

В качестве силовой установки используется двигатель, работающий на компримированном природном газе (КПГ), мощностью 279 л.с. Такое решение делает эксплуатацию автобуса экономически выгодной: стоимость КПГ примерно на треть ниже дизельного топлива. Кроме того, газовое топливо считается более экологичным. Мотор работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Однако заказчик может выбрать и классический вариант – дизельный двигатель в сочетании с механической трансмиссией, что особенно актуально для регионов с ограниченной инфраструктурой заправок КПГ.



Для междугородних и пригородных маршрутов доступна версия с 65 мягкими креслами и багажными отсеками суммарным объемом 6 куб. м, пишет журнал За рулем. Салон оборудован современной климатической системой мощностью 40 кВт, включающей отопители и жидкостный подогреватель, что позволяет использовать автобус в любых климатических условиях.

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