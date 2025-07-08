Volgabus представил трехосного газового монстра «ГиперБАС», который может заменить два автобуса
Одним из ключевых технических решений стало появление третьей подруливающей оси, которая позволила не только сохранить маневренность, но и улучшить распределение нагрузки по осям, снизив износ шин и дорожного покрытия. Передняя подвеска – независимая, что положительно сказывается на плавности хода и устойчивости на поворотах. Также третья ось повысила общую грузоподъемность автобуса, сохраняя комфорт даже в длительных пригородных рейсах.
В качестве силовой установки используется двигатель, работающий на компримированном природном газе (КПГ), мощностью 279 л.с. Такое решение делает эксплуатацию автобуса экономически выгодной: стоимость КПГ примерно на треть ниже дизельного топлива. Кроме того, газовое топливо считается более экологичным. Мотор работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Однако заказчик может выбрать и классический вариант – дизельный двигатель в сочетании с механической трансмиссией, что особенно актуально для регионов с ограниченной инфраструктурой заправок КПГ.
Для междугородних и пригородных маршрутов доступна версия с 65 мягкими креслами и багажными отсеками суммарным объемом 6 куб. м, пишет журнал За рулем. Салон оборудован современной климатической системой мощностью 40 кВт, включающей отопители и жидкостный подогреватель, что позволяет использовать автобус в любых климатических условиях.
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08.07.2025, 13:12
Suzuki представила два новых мотоцикла со стильным ретродизайном и современной начинкой
Летом 2025 года Suzuki Motor Corporation выводит на мировой рынок два новых дорожных мотоцикла – GSX-8T и GSX-8TT. Оба байка выполнены в стиле «нео-ретро», объединяя узнаваемые элементы культовых моделей Suzuki с передовыми техническими решениями и современным функционалом.Читать далее
-
08.07.2025, 13:00
2ГИС запустил полноценный мотонавигатор с учетом междурядья и камер «в спину»
Российский сервис 2ГИС объявил о запуске полноценного навигатора, разработанного специально под нужды владельцев мотоциклов, скутеров и мопедов. Новый режим позволяет строить маршруты с учетом особенностей двухколесного транспорта – включая возможность езды между рядами там, где это разрешено ПДД. Читать далее
-
08.07.2025, 12:21
Как бортовой компьютер вводит водителей в заблуждение
Современные автомобили буквально напичканы электроникой, которая призвана сделать поездку комфортнее и безопаснее. Бортовой компьютер отображает данные о скорости, расходе топлива, температуре двигателя и других важных параметрах, создавая у водителя ощущение полного контроля над ситуацией. Однако, цифры зачастую далеки от реальных значений.Читать далее
-
08.07.2025, 08:38
Россияне массово покупают байки и ездят без регистрации
В условиях общего снижения продаж новых автомобилей в России наблюдается рост интереса к мототехнике. В первой половине 2025 года продажи новых мотоциклов и квадроциклов выросли на 15%. При этом на учет в ГИБДД ставят лишь каждое третье ТС.Читать далее
-
08.07.2025, 08:08
Штрафы для водителей резко выросли: новые правила вступают в силу 18 июля 2025 года
7 июля 2025 года Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон №209-ФЗ, который вносит серьезные изменения в Кодекс об административных правонарушениях в сфере дорожного движения. Документ кратно ужесточает наказание за игнорирование требований сотрудников ГИБДД и нарушения при прохождении весогабаритного контроля.Читать далее
-
08.07.2025, 07:00
Правила изменились, но вопросы остались: разбираемся с ПДД на пешеходном переходе
Ситуация знакомая многим: водитель снижает скорость, заметив пешехода у края дороги, а сзади уже слышны нетерпеливые сигналы. Стоило ли останавливаться? Ответ зависит от того, как именно вел себя человек на обочине – с марта 2023 года в Правила дорожного движения внесены важные дополнения, о которых знают далеко не все. Читать далее
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