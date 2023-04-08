«Волги» вместо Skoda: немецкий бизнесмен предложил Путину план спасения российского автопрома

Ранее мы писали На калужский завод Volkswagen нашелся новый покупатель (из Китая) После ухода Volkswagen Group из России концерн начал активно искать покупателей на свой калужский автозавод ... Читать далее

По мнению господина Вольфа, в Нижнем Новгороде и Калуге можно было бы собирать перелицованные Rapid, Octavia, Kodiaq и Karoq под возрожденным российским брендом «Волга». Совокупные производственные мощности двух предприятий позволяют собирать до 240 тысяч автомобилей в год. Именно такие перспективы обрисовал Вольф в письме, которое он направил Владимиру Путину в январе 2023 года, сообщает немецкое издание Spiegel. Для реализации проекта требовался сущий пустяк – 60 млрд рублей, а также выплата в течении 9 месяцев зарплат сотрудникам обоих автозаводов.

Но по всей видимости, плану не суждено сбыться. По информации телеграм-канала «Русский автомобиль», на калужском заводе Volkswagen Group после продажи наладят сборку автомобилей китайской марки Exeed, принадлежащей компании Chery. До конца 2023 года рассчитывают выпустить крупноузловым методом первую тысячу кроссоверов.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах