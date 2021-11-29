Волки делают дороги безопаснее: вы удивитесь, почему
Фото: kartinki24.ru
Ученые утверждают, что уменьшение количества аварий с оленями в большей степени связано не с тем, что волки сокращают их популяцию, а со стилем охоты хищников. Волки предпочитают использовать инфраструктуру, созданную человеком. Они перемещаются вдоль автодорог и трубопроводов. Олени очень быстро понимают это и стараются держаться в глубине леса, не приближаясь к трассам. По подсчетам исследователей, ущерб, который волки наносят фермерами, оказывается в 63 раза ниже финансовых потерь в ДТП с оленями. Поэтому возвращение волков в леса сочли экономически целесообразным.
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