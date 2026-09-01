Дом на колёсах уровня пятизвёздочного отеля: что скрывает Volkner Mobil Performance S

1 сентября 2026, 15:01
Volkner Mobil Performance S: дом-гараж на колесах за 1,35 млн евро с кухней и спальней
Volkner Mobil Performance S: дом-гараж на колесах за 1,35 млн евро с кухней и спальней
Volkner Mobil Performance S - это не просто роскошный дом на колесах, а полноценный мобильный гараж с возможностью перевозки суперкара. Модель сочетает в себе сдержанный внешний вид и впечатляющий уровень комфорта внутри.
Рынок домов на колесах давно перестал быть основой для любителей путешествий. Volkner Mobil Performance S – наглядное подтверждение того, что даже среди автодомов есть флагманы роскоши и инженерной мысли. За 1,35 миллиона евро покупатель получает не просто транспорт, а мобильный дом с гарантированной перевозкой собственного суперкара.
Снаружи Volkner Mobil Performance S выглядит сдержанно и не бросается в глаза. Это позволяет владельцу спокойно перемещаться по дорогам, не привлекая постороннего внимания. Однако внутри всё иначе: интерьер выполнен на уровне лучших пятизвёздочных отелей, а материалы и оснащение подчёркивают статус владельца. Особое внимание уделено водительскому месту — здесь сочетаются эргономика и премиальные отделочные материалы.
Главная идея модели — встроенный гараж, рассчитанный на размещение суперкара. Такое решение встречается крайне редко даже среди дорогих автодомов. Производитель отмечает, что создание одного такого экземпляра занимает около года, что обусловливает его искреннюю эксклюзивность и высокую стоимость.
Внутреннее пространство продумано до мелочей: полноценная кухня с современным оборудованием, уютная спальня и ванная комната, которая по своим размерам и отделке может соперничать с роскошными апартаментами. По мнению разработчиков, подобной кухни среди домов на колёсах практически нет — обычно производители ограничиваются компактными решениями, тогда как здесь реализован полноценный кухонный блок.
Volkner Mobil Performance S может заинтересовать не только европейских, но и российских автолюбителей, для которых важны приватность, мобильность и высокий уровень комфорта в путешествиях. В условиях роста интереса к индивидуальным маршрутам и автономным поездкам такие решения становятся всё более актуальными. Стоит отметить, что подобный автодом — это не только способ подчеркнуть статус, но и реальный инструмент для комфортных путешествий на большие расстояния без компромиссов в качестве жизни.
Интересно, что тенденция к созданию уникальных решений прослеживается и в других сегментах рынка. Например, в материале о новых подходах к городским электровелосипедам рассказывалось о модели ANYterrain 4-Wheel , которая также обеспечивает нестандартный подход к комфорту и функциональности.
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