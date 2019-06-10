10 июня 2019, 14:44

Volksagen - официальный автомобиль сборной России по футболу

  • 583
  • 0
Марки Volkswagen Легковые автомобили и Volkswagen Коммерческие автомобили объявили о старте сотрудничества с Российским футбольным союзом с июня 2019 года. Договор между партнерами подписан на 4 года. Volkswagen становится официальным автомобилем, а также официальным спонсором сборной России по футболу.
Volksagen официальный автомобиль сборной России по футболу
Volkswagen Touareg
От 2 л, 249 л.с
Новый от 3 399 000 до 4 789 000 Р
Футбол традиционно поддерживается Volkswagen во многих странах мира, а в России это самый массовый вид спорта. Футбольное спонсорство концерна является его частью масштабной кампании «Болеем за болельщиков», проходящей под слоганом «Volkswagen. Заряжаем футболом». Volkswagen поддерживает сборную России на пути к Чемпионату Европы в 2020 году.

Томас Мильц, глава марки Volkswagen Легковые автомобили в России, отмечает: «Стратегия «Болеем за болельщиков»,  наверняка, придется по душе многим нашим клиентам и поклонникам футбола. В этом году мы продолжаем сотрудничество со сборной России по футболу. Убеждены, эта синергия увеличит количество поклонников бренда и привлечет к нам дополнительный интерес молодых, спортивных и целеустремленных людей».

Volkswagen Tiguan
От 1.4 л, 125 л.с
Новый от 1 399 000 до 2 389 000 Р
Михаил Семенихин, глава Volkswagen Коммерческие автомобили в России: «Мы вновь оказываем всемерную поддержку спорту высоких достижений и активному образу жизни. Здоровая нация – это залог процветания страны, и Марка Volkswagen Коммерческие автомобили в России делает свой ощутимый вклад».

Александр Дюков, президент Российского футбольного союза: «Приятно объявить о новом этапе сотрудничества РФС и национальной сборной России с Volkswagen. Нам близка философия компании и ее стратегия в России «Болеем за болельщиков». Убежден, что это партнерство придаст новые импульсы развития российскому футболу и откроет новые возможности для Volkswagen».

В рамках партнерства РФС будут переданы 10 автомобилей Volkswagen, которые станут официальными автомобилями сборной. Тренерский штаб для обеспечения мобильности команды получит модели Touareg, Tiguan, Polo, Caravelle и Multivan.

Совместно с Российским футбольным союзом планируется ряд спортивных событий, направленных на популяризацию футбола в России: мероприятия для болельщиков, мастер-классы знаменитых футболистов для детей, юношеский чемпионат по футболу Volkswagen Junior Masters. К этому списку можно добавить организацию фан-зон болельщиков в официальных дилерских центрах марки, проведение конкурсов и специализированных тест-драйвов и др.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Volkswagen Touareg
Да ладно, почему сразу сарай? Вполне нормальный автомобиль. Да, большой и да, не совсем маневренный, но такие автомобили обычно покупают люди, у которых большая семья, которую надо возить. Для таких семей этот автомобиль идеально подойдет. Мне он внешне тоже не очень нравится, но его достоинства я не ...
Алексей Рягузов
Форум Volkswagen Tiguan
Цитата:| Кому: Леонид Согласен, позитивных сторон больше у него. Только за расходы тут особо говорить нечего, у всех он начинает с годами увеличивается. Но это не сильно критично, так сказать. В остальном, тут на любителя, если там копейки считают, то можно и пересесть, будет экономия, я особого смысла ...
Виталий
Форум Volkswagen Polo
Радует меня машин. Ездит и ездит. Главное вовремя обслуживать машину. Единственное жалею, что при схожей цене у рапида намного больше багажник (
smithana
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы VW
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Lada Largus: что предлагает рынок подержанных машин
Пошла жара. Доступные автомобили с кондиционером
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Продажа Volkswagen Touareg
Объявления о продаже Volkswagen Touareg
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Nissan Pathfinder и еще 6 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jeep Commander и еще 49 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 12 моделей
Класс E
Peugeot 607 и еще 21 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Volksagen - официальный автомобиль сборной России по футболу
{{model_v2_no_show_1414}} Футбол традиционно поддерживается Volkswagen во многих странах мира, а в России это самый массовый вид спорта. Футбольное спонсорство концерна является его частью масштабной кампании «Болеем за болельщиков», проходящей под слоганом «Volkswagen. Заряжаем футболом». Volkswagen поддерживает сборную России на пути к Чемпионату Европы в 2020 году.Томас Мильц, глава марки Volkswagen Легковые автомобили в России, отмечает: «Стратегия «Болеем за болельщиков»,  наверняка, придется по душе многим нашим клиентам и поклонникам футбола. В этом году мы продолжаем сотрудничество со сборной России по футболу. Убеждены, эта синергия увеличит количество поклонников бренда и привлечет к нам дополнительный интерес молодых, спортивных и целеустремленных людей».{{model_v2_no_show_1731}} Михаил Семенихин, глава Volkswagen Коммерческие автомобили в России: «Мы вновь оказываем всемерную поддержку спорту высоких достижений и активному образу жизни. Здоровая нация – это залог процветания страны, и Марка Volkswagen Коммерческие автомобили в России делает свой ощутимый вклад».Александр Дюков, президент Российского футбольного союза: «Приятно объявить о новом этапе сотрудничества РФС и национальной сборной России с Volkswagen. Нам близка философия компании и ее стратегия в России «Болеем за болельщиков». Убежден, что это партнерство придаст новые импульсы развития российскому футболу и откроет новые возможности для Volkswagen».В рамках партнерства РФС будут переданы 10 автомобилей Volkswagen, которые станут официальными автомобилями сборной. Тренерский штаб для обеспечения мобильности команды получит модели Touareg, Tiguan, Polo, Caravelle и Multivan.Совместно с Российским футбольным союзом планируется ряд спортивных событий, направленных на популяризацию футбола в России: мероприятия для болельщиков, мастер-классы знаменитых футболистов для детей, юношеский чемпионат по футболу Volkswagen Junior Masters. К этому списку можно добавить организацию фан-зон болельщиков в официальных дилерских центрах марки, проведение конкурсов и специализированных тест-драйвов и др.
2019-06-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Воронеж Республика Татарстан Волгоград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007—2019 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG