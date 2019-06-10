10 июня 2019, 14:44
Volksagen - официальный автомобиль сборной России по футболу
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Марки Volkswagen Легковые автомобили и Volkswagen Коммерческие автомобили объявили о старте сотрудничества с Российским футбольным союзом с июня 2019 года. Договор между партнерами подписан на 4 года. Volkswagen становится официальным автомобилем, а также официальным спонсором сборной России по футболу.
Volkswagen Touareg
От 2 л, 249 л.с
Новый от 3 399 000 до 4 789 000 Р
Томас Мильц, глава марки Volkswagen Легковые автомобили в России, отмечает: «Стратегия «Болеем за болельщиков», наверняка, придется по душе многим нашим клиентам и поклонникам футбола. В этом году мы продолжаем сотрудничество со сборной России по футболу. Убеждены, эта синергия увеличит количество поклонников бренда и привлечет к нам дополнительный интерес молодых, спортивных и целеустремленных людей».
Volkswagen Tiguan
От 1.4 л, 125 л.с
Новый от 1 399 000 до 2 389 000 Р
Александр Дюков, президент Российского футбольного союза: «Приятно объявить о новом этапе сотрудничества РФС и национальной сборной России с Volkswagen. Нам близка философия компании и ее стратегия в России «Болеем за болельщиков». Убежден, что это партнерство придаст новые импульсы развития российскому футболу и откроет новые возможности для Volkswagen».
В рамках партнерства РФС будут переданы 10 автомобилей Volkswagen, которые станут официальными автомобилями сборной. Тренерский штаб для обеспечения мобильности команды получит модели Touareg, Tiguan, Polo, Caravelle и Multivan.
Совместно с Российским футбольным союзом планируется ряд спортивных событий, направленных на популяризацию футбола в России: мероприятия для болельщиков, мастер-классы знаменитых футболистов для детей, юношеский чемпионат по футболу Volkswagen Junior Masters. К этому списку можно добавить организацию фан-зон болельщиков в официальных дилерских центрах марки, проведение конкурсов и специализированных тест-драйвов и др.
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